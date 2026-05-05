De Formule 1 keert aan het begin van het volgende decennium terug naar de V8-motor. Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA, heeft tijdens het raceweekend in Miami bevestigd dat de sport afscheid zal nemen van de uiterst complexe hybride-systemen. Het jaar 2030 is daarbij aangewezen als het beoogde startpunt voor de nieuwe reglementen. In GPFans Raceteam wordt dit nieuws behandeld.

Momenteel rijden de teams met de 1,6-liter V6-turbohybrides, waarbij er een gelijke verdeling is tussen de verbrandingsmotor en de elektrische energie. Hoewel de complexe MGU-H inmiddels is afgeschaft om de kosten te drukken en nieuwkomers zoals Audi aan te trekken, zorgt de zware batterij voor de 350 kW sterke MGU-K nog altijd voor een fors gewicht. Omdat de sport inmiddels op honderd procent duurzame brandstoffen rijdt, is extreme elektrificatie volgens Ben Sulayem in de toekomst niet meer nodig en is de weg vrij voor een simpelere krachtbron. GPFans-presentator gooit het nieuws op in GPFans Raceteam.

Verstappen vooraan

Algemeen Formule 1-expert en redacteur Brian van Hinthum reageert positief op de geluiden rondom de krachtbron. Hij stelt dat de sport de karakteristieke motoren de afgelopen jaren zichtbaar tekort is gekomen. "Dat hebben we toch allemaal wel gemist, die V8's", aldus Van Hinthum. De redacteur verwacht bovendien dat Max Verstappen een warm voorstander zal zijn van de mogelijke terugkeer. "En dan zal, mocht hij hier nog zijn, Max Verstappen vooraan staan om dat toe te juichen", voegt hij daaraan toe. Kissing plaatst echter direct een kanttekening bij het enthousiasme en wijst naar een kritische reactie van Mercedes. "Ja tuurlijk, maar laten we heel eerlijk zijn", begint de presentator. "Ze zeggen ook dat we niet de realiteit uit het oog moeten verliezen. Het zou belachelijk zijn als in 2030 of '31 met een honderd procent verbrandingsmotor te gaan racen", zo citeert Kissing de renstal.

Het millieu?

Volgens Van Hinthum is een volledige verbrandingsmotor echter ook niet de insteek van de nieuwe plannen. "Volgens mij is dat ook niet het idee. Als ik het goed heb gelezen, wordt het dan nog wel ook deels elektrisch, maar wel echt heel veel minder dan nu", legt de verslaggever uit. Dat heeft alles te maken met de technologische ontwikkelingen op het gebied van brandstoffen. "Dat zou dus dan komen doordat de benzine waar momenteel mee gereden is alweer zo energy friendly is, dat het helemaal niet nodig is om dan met die 50/50-motoren te rijden", besluit Van Hinthum.

