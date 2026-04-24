Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"

Volgens Formule 1-analist Peter Windsor heeft een oude ruzie tussen Max Verstappen en Carlos Sainz een terugkeer van de Spanjaard naar Red Bull Racing in de weg gestaan. De Britse kenner stelt dat Verstappen persoonlijk een stokje heeft gestoken voor de komst van zijn voormalige teamgenoot. Dat laat Windsor weten tijdens een livestream op zijn eigen YouTube-kanaal.

In 2024 leek een hereniging tussen de twee coureurs een reële optie, nadat bekend werd dat Sainz moest vertrekken bij Ferrari en de positie van Sergio Pérez bij Red Bull onder druk stond. Inmiddels is de situatie op de grid flink veranderd. Sainz rijdt momenteel zonder grote successen voor Williams, terwijl viervoudig wereldkampioen Verstappen dit seizoen met zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar worstelt om de aansluiting bij de top te vinden.

Gezonde rivaliteit

Sainz zelf heeft de geruchten over een verstoorde relatie met de Nederlander altijd ontkend. Vorig jaar gaf hij in een podcast nog aan dat de twee prima door één deur kunnen. "Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik het oprecht goed kan vinden met Max", aldus Sainz. "We hadden een rivaliteit in ons eerste jaar in de Formule 1 bij Toro Rosso, maar het was een relatief gezonde rivaliteit. En nu kunnen we het heel goed met elkaar vinden, dus als dat de reden is, begrijp ik niet waarom ze mij niet naast Max zouden willen. Ik denk dat we een heel sterk duo in de Formule 1 zouden zijn", stelde de Spanjaard.

Verstappen als obstakel

Windsor deelt die lezing echter niet en wijst nadrukkelijk naar het kamp van Verstappen als de reden dat de deal afketste. "Hij had een kans bij Red Bull op het moment dat hij Ferrari verliet, en ik denk dat het niet is doorgegaan omdat hij en Max ruzie hebben gehad toen ze bij Toro Rosso zaten", legt de analist uit. "Ik denk dat Max dit keer het probleem was. Ik denk eerlijk gezegd niet dat hij Carlos accepteerde. Ik denk dat hij zei: laten we een jonge gast nemen. Dus ik denk dat dat het probleem is en als dat het geval is, denk ik niet dat hij ooit nog naar Red Bull zal gaan", aldus Windsor.

'Enorme fout'

Doordat de deuren bij Red Bull gesloten bleven, tekende Sainz uiteindelijk een meerjarige overeenkomst bij Williams. Windsor noemt het besluit om voor de Britse renstal te kiezen in plaats van het toekomstige fabrieksteam van Audi een gigantische misstap. "Ik gok dat hij destijds, zoals al deze Formule 1-mensen, ongelooflijk kortetermijngericht dacht: Williams heeft meer punten, Williams is op dit moment sneller dan Sauber, dus ik moet naar Williams gaan, zij hebben de Mercedes-motor", stelt Windsor. Dat Sainz na de eerste drie races van dit seizoen nog altijd puntloos is, lijkt de kritiek van de analist te onderstrepen. "Een enorme fout, want hij keek helemaal niet naar de middellange of lange termijn van zijn toekomst. Het was gewoon een snelle oplossing", besluit Windsor.

