Kim Kardashian heeft na afloop van de Grand Prix van Monaco de woede van autosportfans op de hals gehaald door ongegeneerd een handdoek van racewinnaar Kimi Antonelli af te pakken. De realityster was aanwezig in het prinsdom om haar partner Lewis Hamilton te steunen, maar viel vooral op door haar opmerkelijke gedrag langs de baan.

De negentienjarige Antonelli schreef afgelopen zondag geschiedenis door als jongste coureur ooit te zegevieren in de straten van Monte Carlo. De Mercedes-coureur boekte daarmee zijn vijfde opeenvolgende overwinning van het seizoen. Hamilton, rijdend voor Ferrari, kwam als tweede over de finish. Kardashian bevond zich gedurende het raceweekend veelvuldig in de Ferrari-garage om de zevenvoudig wereldkampioen aan te moedigen. Haar aanwezigheid zorgde voorafgaand aan de race al voor ophef, nadat haar beveiliging de iconische interviewer Martin Brundle fysiek opzij duwde tijdens zijn wandeling over de startopstelling.

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Handdoek Antonelli

Na afloop van de chaotische wedstrijd, die werd gekenmerkt door crashes en een rode vlag, doken er beelden op van een opmerkelijk tafereel. In een veelbekeken video is te zien hoe Kardashian een handdoek oppakt die specifiek was klaargelegd voor de winnende Italiaan, waarna ze er haar eigen hoofd mee afveegt. Tijdens de latere podiumfestiviteiten was de Amerikaanse eveneens nadrukkelijk aanwezig. Terwijl ze tussen de monteurs van de Italiaanse renstal stond om Hamilton te filmen, kreeg ze een champagnedouche te verwerken. Antonelli hielp hier gekscherend aan mee, wat ertoe leidde dat de entourage van de beroemdheid snel moest ingrijpen om haar Gucci-jurk te redden.

Fans zijn boos

Op sociale media stroomden de kritische reacties op het gedrag van de mediapersoonlijkheid snel binnen. Veel volgers betichtten de zus van Khloé Kardashian van een gebrek aan respect voor de tradities binnen de Formule 1. Op het platform Reddit uitten fans hun ongenoegen over het stelen van het aandenken. "Hoe kun je zomaar iets oppakken dat duidelijk niet van jou is", zo klinkt het vol onbegrip. Een andere kijker stelt dat rijkdom geen garantie biedt voor fatsoen: "Geld kan geen klasse kopen", zo luidt het oordeel. De actie wordt door het publiek vooral gezien als een teken van arrogantie. "Als je in je hele leven nog nooit het woord 'nee' hebt gehoord, is dit wat er gebeurt", concludeert een teleurgestelde fan.

Kim Kardashian taking the towel meant for Kimi Antonelli after the race in Monaco and wiping her head with it pic.twitter.com/WLB12AiXZA — F1 TROLL (@f1trollofficial) June 8, 2026

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