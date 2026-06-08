Formula One Management (FOM) heeft in samenwerking met Viaplay de strijd tegen het internationaal bekijken van de Formule 1 gewonnen, waarbij telecomprovider DELTA Fiber uiteindelijk toch overstag is gegaan. Waar concurrenten de uitzending van de Grand Prix van Monaco via RTL Duitsland direct blokkeerden, weigerde de aanbieder in eerste instantie gehoor te geven aan de oproep. Uiteindelijk ging het bedrijf toch door de knieën, waardoor de race op zondag nergens in Nederland meer gratis via de kabel te zien was.

De druk op de Nederlandse aanbieders werd afgelopen weekend flink opgevoerd door de rechtenhouder en de RTL Group. Omdat de exclusieve uitzendrechten in Nederland in handen zijn van Viaplay, moesten providers voorkomen dat abonnees gratis konden afstemmen op de Duitse zender. RTL Duitsland mag dit seizoen zeven races, waaronder de wedstrijd in het prinsdom en de latere krachtmeting in Zandvoort, op het open net uitzenden. Bedrijven als Ziggo, KPN en Odido gaven direct gehoor aan het verzoek en schermden de live-uitzending af. Ziggo deed dit middels een informatiescherm, terwijl KPN overschakelde naar de Oostenrijkse variant van de zender, die vooralsnog alleen in een lagere SD-kwaliteit beschikbaar is.

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DELTA gaat overstag

DELTA, dat een netwerk van 1,7 miljoen huishoudens bedient en sinds deze maand onder leiding staat van de nieuwe topman Stefan Fuchs, nam aanvankelijk een compleet andere afslag. De provider negeerde als enige grote partij het verbod op de doorgifte. Hierdoor konden abonnees van het telecombedrijf de kwalificatie op zaterdag nog zonder problemen en blokkades volgen. Dit besluit bracht echter het risico op juridische stappen of toekomstige distributieverboden met zich mee. Vlak voor de race op zondag, waarin Max Verstappen al vroeg uitviel, besloot de aanbieder het signaal alsnog op zwart te zetten, zo meldt TotaalTV.

Communicatiefout

Ondanks de strenge maatregelen konden veel Nederlandse racefans toch het eerste half uur van de uitzending live meekijken via RTL Duitsland. Dit lek werd veroorzaakt door een opmerkelijke communicatiefout vanuit de RTL Group zelf. In de instructies aan de providers stond vermeld dat het signaal pas vanaf half vier 's middags geblokkeerd diende te worden, terwijl dit eigenlijk een uur eerder had moeten gebeuren. Aanbieders die de zender handmatig afschermden met een dia, lieten daardoor onbedoeld het begin van de uitzending door.

Alternatieve routes

Voor kijkers met een schotelontvanger bleef er nog wel een achterdeurtje openstaan via de Astra1-satelliet, waar het Duitse kanaal ongecodeerd te ontvangen bleef. Canal Digitaal haalde de zender uit voorzorg wel uit de standaard zenderlijst, maar via een handmatige toevoeging of een alternatieve zenderlijst bleven de beelden toegankelijk. De agressieve blokkade-strategie leidde tot frustratie bij televisiekijkers, die zich online beklaagden over de gang van zaken. Volgens kijker Jan-Hein Visser is de ingreep onterecht, omdat klanten betalen voor een compleet zenderpakket. "De doorgifteafspraak is voor de zenders, maar kennelijk nu alleen voor een gedeeltelijke programmering daarop", zo klinkt zijn kritiek.

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