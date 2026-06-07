close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen and Hamilton

Hamilton verklapt dat Verstappen geen motorupgrades mag krijgen: 'Red Bull is het krachtigst'

Verstappen and Hamilton — Foto: © Red Bull Content Pool
3 reacties

Hamilton verklapt dat Verstappen geen motorupgrades mag krijgen: 'Red Bull is het krachtigst'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lewis Hamilton laat weten dat Red Bull Ford op dit moment over de krachtigste motor van het Formule 1-veld beschikt. De Ferrari-coureur bevestigt dat zijn team daardoor, net als Mercedes, gebruik mag maken van het zogeheten ADUO-reglement om de eigen krachtbron verder te ontwikkelen. Voor Max Verstappen betekent dit goed en slecht nieuws, want hij heeft dan wel de beste krachtbron, maar aan de andere kant mogen er bij hem ook geen motorupgrades komen.

Het nieuwe reglement is dit seizoen ingevoerd om de concurrentie tussen de motorfabrikanten dicht bij elkaar te houden. Omdat Ferrari en Mercedes meer dan twee procent achterlopen op de verbrandingsmotor van Red Bull Ford, krijgen zij extra ontwikkelingsmogelijkheden en een verhoging van het budgetplafond toegewezen. Tenminste, dat is wat Hamilton zegt. De zevenvoudig wereldkampioen, die vandaag tijdens de F1 Grand Prix van Monaco nog als tweede eindigde achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli, onthult dat de renstal uit Maranello de opgelopen achterstand nu mag gaan dichten.

Mercedes en Ferrari zouden achterstand op Red Bull hebben

Hamilton kijkt uit naar de komende race in Spanje, maar beseft dat het pure motorvermogen daar een grote rol gaat spelen. "We gaan in Barcelona weer naar een circuit met lange rechte stukken", vertelt Hamilton bij Sky Sports F1. "Maar gisteren of eerder vandaag is het nieuws naar buiten is gekomen dat Red Bull de krachtigste motor heeft, Mercedes tweede is en wij daarachter zitten", onthult de nieuwe nummer twee in de tussenstand. "We hebben nu deze tokens gekregen om te proberen [de motor] verder te ontwikkelen en het gat te dichten." Red Bull Ford mag dit dus niet doen. "Echter, dat is een project van acht tot tien maanden, dus dat is niet iets wat we zomaar even volgende week kunnen doen", legt hij uit.

Hamilton hoopt op chassisupgrades in Barcelona

Hoewel de grote motorupgrades nog even op zich laten wachten, hoopt de Ferrari-kopman op korte termijn toch stappen te zetten met het chassis. "We zullen zo hard mogelijk pushen om dichterbij te komen, en voor volgende week hoop ik dat we wat onderdelen aan de auto kunnen toevoegen om te proberen het gat naar Mercedes te dichten, maar het zal daar lastig worden", besluit Hamilton. Voor Verstappen, die in de straten van Monte Carlo direct uitviel bij de start, betekent de officiële status van de Red Bull Ford-krachtbron dat zijn team het voorlopig zonder die extra motorische doorontwikkeling moet stellen.

Vind jij het terecht dat teams met een zwakkere motor extra mogen ontwikkelen?

250 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Ferrari Lewis Hamilton 2026-reglement Grand Prix van Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | F1 GP Monaco: Antonelli leidt voor Hamilton, Russell zorgt voor chaos in haarspeldbocht Live

LIVE (gesloten) | F1 GP Monaco: Antonelli leidt voor Hamilton, Russell zorgt voor chaos in haarspeldbocht

  • Vandaag 14:56
  • 37
Verstappen-fans woest na uitvalbeurt Monaco: "WTF doen jullie!?"

Verstappen-fans woest na uitvalbeurt Monaco: "WTF doen jullie!?"

  • Vandaag 18:09
  • 8
Antonelli wint Monaco na zeperd Verstappen, woede Russell en Alpine na mogelijke FIA-fout | GPFans Recap Recap

Antonelli wint Monaco na zeperd Verstappen, woede Russell en Alpine na mogelijke FIA-fout | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Verstappen tijdens Grand Prix van Monaco gespot op boot

Verstappen tijdens Grand Prix van Monaco gespot op boot

  • Vandaag 18:39
  • 7
FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar

FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar

  • Vandaag 18:27
  • 18
Hamilton als tweede over de streep in Monaco: "We kunnen ze nog niet bijbenen"

Hamilton als tweede over de streep in Monaco: "We kunnen ze nog niet bijbenen"

  • Vandaag 17:43
  • 9

Net binnen

21:45
Recap
Antonelli wint Monaco na zeperd Verstappen, woede Russell en Alpine na mogelijke FIA-fout | GPFans Recap
21:26
Martin Brundle weggeduwd door beveiliging Kim Kardashian op grid in Monaco
20:18
Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af
20:00
Wolff spreekt vertrouwen uit in Russell na dominantie Antonelli: 'Ik zie geen patroon'
19:44
FIA doet uitspraak over Red Bull nadat motorprobleem Hadjar werd onderzocht tijdens rode vlag
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af straf voor pérez

Stewards hebben het druk in Monaco en pakken historisch punt Cadillac af

2 uur geleden 6
FIA doet uitspraak over Red Bull nadat motorprobleem Hadjar werd onderzocht tijdens rode vlag Conclusie van stewards

FIA doet uitspraak over Red Bull nadat motorprobleem Hadjar werd onderzocht tijdens rode vlag

3 uur geleden
Emotionele Gasly eist dat "FIA punten teruggeeft", Alpine vraagt herziening aan na straffenregen gasly boos op stewards

Emotionele Gasly eist dat "FIA punten teruggeeft", Alpine vraagt herziening aan na straffenregen

3 uur geleden 3
FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar Mogelijke overtreding

FIA wijst naar illegaal sleutelen Red Bull, podium van Hadjar in Monaco in gevaar

Vandaag 18:27 18
Ontdek het op Google Play
x