Lewis Hamilton laat weten dat Red Bull Ford op dit moment over de krachtigste motor van het Formule 1-veld beschikt. De Ferrari-coureur bevestigt dat zijn team daardoor, net als Mercedes, gebruik mag maken van het zogeheten ADUO-reglement om de eigen krachtbron verder te ontwikkelen. Voor Max Verstappen betekent dit goed en slecht nieuws, want hij heeft dan wel de beste krachtbron, maar aan de andere kant mogen er bij hem ook geen motorupgrades komen.

Het nieuwe reglement is dit seizoen ingevoerd om de concurrentie tussen de motorfabrikanten dicht bij elkaar te houden. Omdat Ferrari en Mercedes meer dan twee procent achterlopen op de verbrandingsmotor van Red Bull Ford, krijgen zij extra ontwikkelingsmogelijkheden en een verhoging van het budgetplafond toegewezen. Tenminste, dat is wat Hamilton zegt. De zevenvoudig wereldkampioen, die vandaag tijdens de F1 Grand Prix van Monaco nog als tweede eindigde achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli, onthult dat de renstal uit Maranello de opgelopen achterstand nu mag gaan dichten.

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Mercedes en Ferrari zouden achterstand op Red Bull hebben

Hamilton kijkt uit naar de komende race in Spanje, maar beseft dat het pure motorvermogen daar een grote rol gaat spelen. "We gaan in Barcelona weer naar een circuit met lange rechte stukken", vertelt Hamilton bij Sky Sports F1. "Maar gisteren of eerder vandaag is het nieuws naar buiten is gekomen dat Red Bull de krachtigste motor heeft, Mercedes tweede is en wij daarachter zitten", onthult de nieuwe nummer twee in de tussenstand. "We hebben nu deze tokens gekregen om te proberen [de motor] verder te ontwikkelen en het gat te dichten." Red Bull Ford mag dit dus niet doen. "Echter, dat is een project van acht tot tien maanden, dus dat is niet iets wat we zomaar even volgende week kunnen doen", legt hij uit.

Hamilton hoopt op chassisupgrades in Barcelona

Hoewel de grote motorupgrades nog even op zich laten wachten, hoopt de Ferrari-kopman op korte termijn toch stappen te zetten met het chassis. "We zullen zo hard mogelijk pushen om dichterbij te komen, en voor volgende week hoop ik dat we wat onderdelen aan de auto kunnen toevoegen om te proberen het gat naar Mercedes te dichten, maar het zal daar lastig worden", besluit Hamilton. Voor Verstappen, die in de straten van Monte Carlo direct uitviel bij de start, betekent de officiële status van de Red Bull Ford-krachtbron dat zijn team het voorlopig zonder die extra motorische doorontwikkeling moet stellen.