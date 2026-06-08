Marco Antonelli stelt dat het nog veel te vroeg us om zijn zoon Kimi Antonelli te vergelijken met viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. Hoewel de jonge Italiaan momenteel de koningsklasse domineert en onlangs in Monaco zijn vijfde zege op rij boekte, benadrukt zijn vader dat de Nederlander voorlopig van een ander kaliber is.

Dat laat hij weten in een interview met FORMULE 1 Magazine. De negentienjarige coureur van Mercedes beleeft een droomseizoen. Na eerdere overwinningen in China, Japan, Miami en Canada, was hij afgelopen weekend ook de sterkste in de straten van Monte Carlo. Met die prestatie verstevigde de WK-leider zijn koppositie, waarbij hij inmiddels 156 punten heeft verzameld. Voor Verstappen verloopt het jaar een stuk stroever. De regerend vicewereldkampioen viel in Monaco uit met een motorstoring op de startgrid en bezet momenteel de zevende plaats in het klassement.

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Nog een lange weg te gaan

Ondanks de huidige krachtsverhoudingen op de baan, wil de vader van de Mercedes-ster niets weten van een vergelijking tussen de twee rijders. "Max is een fijne jongen met een vriendelijk karakter", stelt Marco Antonelli, die zelf ook een Mercedes GT3-team runt. "Hij is bovendien een vriend van ons. We runnen allebei ook een Mercedes GT3-team. Maar het is nog te vroeg om Kimi met Max te vergelijken". Hoewel hij erkent dat beide coureurs over veel pure snelheid beschikken, wijst hij op de erelijst van de Red Bull Racing-coureur. "Alleen is Max al een viervoudig wereldkampioen, terwijl Kimi nog een lange weg te gaan heeft om te bereiken wat Max inmiddels heeft gepresteerd. Ik hoop dat hij daar ooit in de buurt komt, maar in deze fase van zijn carrière is Max vooral een voorbeeld voor hem", aldus de Italiaan.

'Max zit op een ander niveau'

De relatie tussen de 71-Grand Prix-winnaar en het negentienjarige toptalent is volgens kamp-Antonelli uitstekend. Buiten de baan hebben de twee veel contact met elkaar. "Het is mooi om te zien dat ze een goede band hebben", vervolgt de vader van de huidige WK-leider. "Max en Kimi spreken elkaar vrijwel ieder weekend. Tegelijkertijd is het duidelijk dat Max op dit moment als coureur nog op een ander niveau zit". Mocht de jonge coureur zijn huidige vorm vasthouden, dan ligt hij op koers om na Giuseppe Farina en Alberto Ascari de derde Italiaanse Formule 1-wereldkampioen in de geschiedenis te worden.

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