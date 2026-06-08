Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Na een veelbewogen raceweekend in Monaco reist de Formule 1-karavaan direct door naar Barcelona. Daar wordt aanstaande zondag de Grand Prix van Barcelona-Catalonië verreden.
De Grand Prix van Monaco van afgelopen zondag was een interessante. De negentienjarige Kimi Antonelli won een knotsgekke race die in de slotfase tijdelijk met een rode vlag werd stilgelegd vanwege zorgen over het asfalt in de straten van het prinsdom. Verder regende het tijdstraffen voor de coureurs, omdat de een na de ander te hard door de pitstraat reed. Iets wat mogelijk nog een staartje krijgt. Lang om bij te komen hebben de coureurs echter niet. Aankomend weekend staat het volgende raceweekend namelijk alweer op het programma: de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Met nieuwkomer Madrid op de Formule 1-kalender is het niet langer de Grand Prix van Spanje.
Circuit de Barcelona-Catalunya
De race wordt verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya; een 4,657 km lange asfaltsliert die in 1992 uit de grond werd gestampt. Na het verwijderen van de laatste chicane een aantal jaar geleden, telt de baan in totaal veertien bochten. De race wordt verreden over 66 ronden, wat de totale raceafstand op 307,236 kilometer brengt. De Grand Prix van Barcelona-Catalonië geldt vaak als een belangrijke maatstaf voor de teams, omdat het wordt gezien als een zeer geschikt testcircuit. Het circuit kent namelijk langzame, middelsnelle en snelle bochten. Daarnaast zijn er grote hoogteverschillen. Dat maakt deze baan geschikt om bijvoorbeeld grote updatepakketten te introduceren.
Tijdschema Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Het raceweekend gaat op vrijdag 12 juni om 13:30 uur van start met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. De zaterdag wordt om 12:30 uur afgetrapt met de derde en laatste vrije training, waarna het om 16:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Barcelona-Catalonië gaat op zondag om 15:00 uur van start.
Vrijdag 12 juni
13:30 uur: eerste vrije training
17:00 uur: tweede vrije training
Zaterdag 13 juni
12:30 uur: derde vrije training
16:00 uur: kwalificatie
Zondag 14 juni
15:00 uur: Grand Prix van Barcelona-Catalonië
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