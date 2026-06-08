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Verstappen during FP1 in Monaco

Verstappen reageert op vroege DNF in Monaco: "Het is gewoon klote"

Verstappen during FP1 in Monaco — Foto: © IMAGO
2 reacties

Verstappen reageert op vroege DNF in Monaco: "Het is gewoon klote"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen baalt stevig van zijn vroege uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Monaco. De coureur van Oracle Red Bull Racing moest zijn wagen al in de openingsronde in de pitstraat parkeren vanwege een probleem met de krachtbron. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de motor al voor de start kuren vertoonde en noemt de situatie zwaar teleurstellend.

De Nederlander kwalificeerde zich in de straten van Monte Carlo nog als tweede, vlak achter racewinnaar Kimi Antonelli. Bij de start van de race kwam hij echter nauwelijks van zijn plek. Het team besloot de wagen na de eerste ronde direct naar binnen te halen om verdere schade aan de nieuwe Red Bull-Ford-motor te voorkomen. Het is voor de Limburger alweer zijn tweede uitvalbeurt van dit seizoen, nadat hij eerder in China ook de eindstreep niet haalde door motorproblemen.

Inconsistente motor

Door Viaplay gevraagd naar de oorzaak van de opgave, wijst Verstappen direct naar de haperende techniek. "Dat denken we wel. Op dit moment lastig te zien wat precies fout is, maar dat er iets fout is, was duidelijk", aldus de Red Bull-coureur. "Hij liep al niet goed in de formatieronde. Na de start bleef hij inconsistent toeren draaien. Dan laat je de koppeling los en heb je geen vermogen. Het is klote. Iets zat er niet goed."

Kostbare punten

Door de nulscore in het prinsdom loopt Verstappen belangrijke punten mis in het wereldkampioenschap. De coureur bezet momenteel de zevende plaats in het kampioenschap met 43 punten. "Je wil in ieder geval op het podium staan als je zo'n weekend hebt", verklaart hij over de gemiste kansen. "Je wil ook meedoen bij de constructeurs. Dan wil je niet uitvallen. Je kan er niks anders van maken."

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