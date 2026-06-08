Laurent Mekies houdt gemengde gevoelens over aan de Grand Prix van Monaco. De teambaas zag hoe Isack Hadjar een knappe podiumplaats uit het vuur sleepte, terwijl Max Verstappen al vroeg in de race moest opgeven met motorproblemen. De Fransman biedt dan ook zijn excuses aan de Nederlander aan voor de gemiste punten.

De race in de straten van Monte Carlo werd voor de Oostenrijkse renstal een dag met twee gezichten. Terwijl Hadjar als derde werd gekwalificeerd achter racewinnaar Kimi Antonelli en Lewis Hamilton, moest Verstappen de strijd al in de eerste ronde staken. De coureur werd het slachtoffer van een probleem met de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron, een euvel dat dit seizoen vaker opspeelt. Hoewel data van de autosportbond FIA aantoont dat Red Bull momenteel over de sterkste verbrandingsmotor van het veld beschikt, blijft de betrouwbaarheid een zorgenkindje.

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Excuses aan Verstappen

Mekies baalt enorm van de vroege uitvalbeurt van zijn stercoureur. "Gemengde gevoelens vandaag, aangezien Isack en het team fantastisch werk hebben geleverd om hem op het podium te krijgen, waarbij ze enkele technische problemen met de auto hebben overwonnen. Aan de andere kant van de garage verloren we de auto van Max echter direct door een motorprobleem", aldus de teambaas. De leidsman van Red Bull Racing beseft dat er een goed resultaat is weggegooid. "Dat was moeilijk te verkroppen, want hij had het hele weekend een ongelooflijke snelheid. Het is frustrerend als je veel punten misloopt, maar dat hoort bij het spel en we kunnen hem alleen maar onze excuses aanbieden", voegt hij daaraan toe. Op social media werd de DNF van Verstappen slecht ontvangen door fans, en was de kritiek op Red Bull Racing niet mals.

Aan de andere kant van de pitbox was er wel reden tot juichen. Hadjar wist ondanks technische tegenslagen de derde plek veilig te stellen. Mekies is vol lof over de veerkracht van zowel de rijder als het personeel achter de schermen. "Voor Isack was het een zeer intensief gevecht in de auto, gezien het aantal problemen waar hij mee te maken kreeg. Het was ook een intense strijd voor het team in de garage, aangezien zij er alles aan deden om zijn auto tot de finish in leven te houden", legt de Fransman uit. "In die context is het behalen van het podium een heel sterk resultaat", oordeelt hij over de prestatie.

Lichtpuntjes Red Bull Racing

Ondanks de betrouwbaarheidsproblemen en de beperkingen in het doorvoeren van updates - het team mag naar verluidt in 2026 en 2027 geen gebruikmaken van het ADUO-ontwikkelingsprogramma - ziet de teambaas lichtpuntjes. Met de Grand Prix van Barcelona-Catalonië komend weekend alweer voor de deur, put het team moed uit de snelheid van de bolide. "De belangrijkste les die we meenemen uit Monaco, is dat de onderliggende prestaties van de auto blijven verbeteren", sluit Mekies optimistisch af.

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