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Max and Jos Verstappen sat in a boat together smiling after Max's retirement from Monaco GP

Verstappen verklapt 'per ongeluk' live op beeld waar hij woont: "Dit wordt een toeristenattractie"

Max and Jos Verstappen sat in a boat together smiling after Max's retirement from Monaco GP — Foto: © IMAGO

Verstappen verklapt 'per ongeluk' live op beeld waar hij woont: "Dit wordt een toeristenattractie"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappeen heeft tijdens de pre-race show van de Formule 1 live op camera zijn apparement in Monaco aangewezen, en daar wordt door fans van de sport massaal met een knipoog op gereageerd.

Verstappen is net als een groot deel van de Formule 1-grid woonachtig in Monaco. Naast dat het prinsdom een aangenaam klimaat biedt en gunstig gelegen is om binnen Europa te reizen, biedt de dwergstaat ook vooral praktische voordelen. Veel sporters en andere miljonairs kiezen ervoor om zich in Monaco in te laten schrijven, vanwege het gunstige belastingklimaat. Inwoners van Monaco, betalen namelijk been inkomensbelasting. Verstappen woont er inmiddels al ruim tien jaar en vertelde recent dat het inmiddels ook echt als thuis voelt.

Verstappen wijst zijn appartement aan in Monaco

Dat Verstappen in Monaco woont, is dan ook geen geheim. Maar waar de Nederlander precies zijn intrekje heeft, was logischerswijs lange tijd een beetje een vraagteken. Tot nu. Tijdens de Drivers Parade in Monaco, waar de coureurs op een vrachtwagen het circuit rond worden gereden, kreeg Verstappen van Sergio Pérez de vraag welk appartement nu precies van Verstappen was. De viervoudig wereldkampioen wees vervolgens naar het appartementencomplex en zijn appartement. De Drivers Parade wordt echter door de Formule 1 live uitgezonden op YouTube en de cameraman stond vlak achter de Nederlander opgesteld. Met ingezoomde beelden van zijn appartement tot gevolg.

Lachende reacties op social media

Veel last zal de Red Bull Racing-coureur niet ondervinden van deze 'onthulling.' Een van de redenen dat Verstappen in Monaco woont, is immers dat het erg rustig is en mensen elkaars privacy respecteren. Daarnaast woont Verstappen een aantal verdiepingen hoog, dus fans aan de voordeur zal geen probleem zijn. Toch zorgt het fragment op social media voor lachende gezichten: "Ik denk dat we allemaal weten waar we deze zomer naartoe gaan", schrijft iemand op TikTok. Een ander schrijft: "Dit wordt binnenkort een toeristenattractie.

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