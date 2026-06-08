Verstappen verklapt adres live op tv, Kim Kardashian pakt onbeschoft handdoek Antonelli | GPFans Recap
Verstappen verklapt adres live op tv, Kim Kardashian pakt onbeschoft handdoek Antonelli | GPFans Recap
Het raceweekend in Monaco zit erop en dus is het tijd voor de nabesprekingen na een intensieve en chaotische rit. In deze GPFans Recap zorgen we dat je weer helemaal up-to-date bent.
De Grand Prix van Monaco zit erop en waar we doorgaans niet de allerleukste races meemaken in het prinsdom, was het op zondag toch behoorlijk vermakelijk, met name door alle verschillende straffen die langskwamen en de hele uitslag nog op de schop gooiden. Ondertussen kwam er ook een bijzonder filmpje van Kim Kardashian naar buiten en kwam Red Bull met de verklaring voor de uitvalbeurt van Max Verstappen.
Eindklassering Monaco onder voorbehoud na déze opvallende oorzaak van de straffenregen
De opvallende golf aan tijdstraffen voor te snel rijden in de pitstraat tijdens de F1 Grand Prix van Monaco heeft geleid tot boosheid richting de FIA en de stewards. Alpine heeft inmiddels een officieel verzoek tot herziening ingediend, een right of review zoals dat heet, waardoor de deur is opengezet om de eindklassering alsnog te wijzigen. De straffen kostten Pierre Gasly een podiumplaats, maar hij was absoluut niet het enige slachtoffer. GPFans legt uit wat er is gebeurd en hoe de straffen tot stand zijn gekomen. Lees hier het hele artikel over de vele straffen in Monaco.
Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje
Red Bull Racing was voorafgaand aan het raceweekend in Monaco al van plan om de krachtbron van Max Verstappen te vervangen. De Nederlander viel gisteren tijdens de race echter voortijdig uit met een motorprobleem, nadat hij zich op zaterdag als tweede had gekwalificeerd. Teambaas Laurent Mekies baalt van de vroege uitvalbeurt, maar onthult dat de wissel van het motorblok sowieso al op de planning stond voor het team uit Milton Keynes. Lees hier het hele artikel over de oorzaak voor de uitvalbeurt van Max Verstappen.
Verstappen verklapt 'per ongeluk' live op beeld waar hij woont: "Dit wordt een toeristenattractie"
Max Verstappen heeft tijdens de pre-race show van de Formule 1 live op camera zijn appartement in Monaco aangewezen, en daar wordt door fans van de sport massaal met een knipoog op gereageerd. Lees hier het hele artikel over de oorzaak voor de uitvalbeurt van Max Verstappen.
Kim Kardashian onder vuur na afpakken handdoek Kimi Antonelli
Kim Kardashian heeft na afloop van de Grand Prix van Monaco de woede van autosportfans op de hals gehaald door ongegeneerd een handdoek van racewinnaar Kimi Antonelli af te pakken. De realityster was aanwezig in het prinsdom om haar partner Lewis Hamilton te steunen, maar viel vooral op door haar opmerkelijke gedrag langs de baan. Lees hier het hele artikel over het rare moment met Kim Kardashian.
FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen
In de paddock in Monaco is grote verbazing ontstaan door een oordeel van de FIA. Het motorsportorgaan heeft de krachtbron van Red Bull Racing aangewezen als de krachtigste, wat betekent dat het team van Max Verstappen en Isack Hadjar geen aanpassingen aan de motor mag doen. Ferrari en zelfs Mercedes mogen dit wel. Lees hier het hele artikel over het oordeel van de FIA.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Antonelli wint Monaco na zeperd Verstappen, woede Russell en Alpine na mogelijke FIA-fout | GPFans Recap
- 7 juni 2026 21:45
Antonelli verslaat Verstappen in Monaco, 'Verstappen-clausule in Mercedes-contract Russell' | GPFans Recap
- 6 juni 2026 21:45
Ferrari domineert vrijdag in Monaco, Verstappen wijst nieuw Red Bull-contract voor nu af | GPFans Recap
- 5 juni 2026 21:42
DELTA zwicht als laatste provider voor druk FOM en Viaplay en blokkeert RTL Duitsland
- Gisteren 19:55
- 10
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk?
Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet
Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Net binnen
Verstappen verklapt adres live op tv, Kim Kardashian pakt onbeschoft handdoek Antonelli | GPFans Recap
- 2 uur geleden
Antonelli senior tempert verwachtingen rondom Kimi: 'Max van een ander kaliber'
- 3 uur geleden
- 2
DELTA zwicht als laatste provider voor druk FOM en Viaplay en blokkeert RTL Duitsland
- Gisteren 19:55
- 10
'Monaco mag nooit van de kalender af' | GPFans Raceteam
- Gisteren 19:01
- 3
Kim Kardashian onder vuur na afpakken handdoek Kimi Antonelli
- Gisteren 18:10
- 15
Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk?
- Gisteren 17:20
- 8
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei