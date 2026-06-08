Verstappen verklapt adres live op tv, Kim Kardashian pakt onbeschoft handdoek Antonelli | GPFans Recap

Het raceweekend in Monaco zit erop en dus is het tijd voor de nabesprekingen na een intensieve en chaotische rit. In deze GPFans Recap zorgen we dat je weer helemaal up-to-date bent.

De Grand Prix van Monaco zit erop en waar we doorgaans niet de allerleukste races meemaken in het prinsdom, was het op zondag toch behoorlijk vermakelijk, met name door alle verschillende straffen die langskwamen en de hele uitslag nog op de schop gooiden. Ondertussen kwam er ook een bijzonder filmpje van Kim Kardashian naar buiten en kwam Red Bull met de verklaring voor de uitvalbeurt van Max Verstappen.

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Eindklassering Monaco onder voorbehoud na déze opvallende oorzaak van de straffenregen

De opvallende golf aan tijdstraffen voor te snel rijden in de pitstraat tijdens de F1 Grand Prix van Monaco heeft geleid tot boosheid richting de FIA en de stewards. Alpine heeft inmiddels een officieel verzoek tot herziening ingediend, een right of review zoals dat heet, waardoor de deur is opengezet om de eindklassering alsnog te wijzigen. De straffen kostten Pierre Gasly een podiumplaats, maar hij was absoluut niet het enige slachtoffer. GPFans legt uit wat er is gebeurd en hoe de straffen tot stand zijn gekomen. Lees hier het hele artikel over de vele straffen in Monaco.

Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje

Red Bull Racing was voorafgaand aan het raceweekend in Monaco al van plan om de krachtbron van Max Verstappen te vervangen. De Nederlander viel gisteren tijdens de race echter voortijdig uit met een motorprobleem, nadat hij zich op zaterdag als tweede had gekwalificeerd. Teambaas Laurent Mekies baalt van de vroege uitvalbeurt, maar onthult dat de wissel van het motorblok sowieso al op de planning stond voor het team uit Milton Keynes. Lees hier het hele artikel over de oorzaak voor de uitvalbeurt van Max Verstappen.

Verstappen verklapt 'per ongeluk' live op beeld waar hij woont: "Dit wordt een toeristenattractie"

Max Verstappen heeft tijdens de pre-race show van de Formule 1 live op camera zijn appartement in Monaco aangewezen, en daar wordt door fans van de sport massaal met een knipoog op gereageerd. Lees hier het hele artikel over de oorzaak voor de uitvalbeurt van Max Verstappen.

Kim Kardashian onder vuur na afpakken handdoek Kimi Antonelli

Kim Kardashian heeft na afloop van de Grand Prix van Monaco de woede van autosportfans op de hals gehaald door ongegeneerd een handdoek van racewinnaar Kimi Antonelli af te pakken. De realityster was aanwezig in het prinsdom om haar partner Lewis Hamilton te steunen, maar viel vooral op door haar opmerkelijke gedrag langs de baan. Lees hier het hele artikel over het rare moment met Kim Kardashian.

FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen

In de paddock in Monaco is grote verbazing ontstaan door een oordeel van de FIA. Het motorsportorgaan heeft de krachtbron van Red Bull Racing aangewezen als de krachtigste, wat betekent dat het team van Max Verstappen en Isack Hadjar geen aanpassingen aan de motor mag doen. Ferrari en zelfs Mercedes mogen dit wel. Lees hier het hele artikel over het oordeel van de FIA.

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