Volgens Jos Verstappen is de overstap van Gianpiero Lambiase naar McLaren puur een financiële kwestie. De voormalig Formule 1-coureur veegt de officiële lezing over een goede werksfeer van tafel en stelt dat het simpelweg om een lucratief contract gaat. Vincent Bruins denkt daar echter anders over en vermoedt dat er meerdere factoren meespelen bij de transfer van de vertrouweling van Max Verstappen. Dat liet hij weten in de podcast GPFans Raceteam.

Eerder deze maand werd wereldkundig gemaakt dat de vaste race-engineer van Max Verstappen de overstap maakt naar de Britse renstal om daar de rol van Chief Racing Officer op zich te nemen. McLaren-teambaas Andrea Stella verklaarde via een statement van het team dat de komst van Lambiase past binnen de ambitie om de talentpool te versterken. Daarbij wees hij nadrukkelijk op de positieve cultuur en stelde hij dat er binnen het team een "gezonde en plezierige werkomgeving" is gecreëerd.

Lariekoek rondom transfer

Jos Verstappen nam via X al snel stelling tegen die uitleg van de Britse renstal. De vader van Max reageerde fel op de bewering dat de werkomgeving de doorslaggevende factor zou zijn voor het vertrek van de Brit. Hij noemde die verklaring "lariekoek" en wees direct naar de portemonnee van het team uit Woking. Volgens Jos maakt Lambiase de overstap "omdat ze hem heel veel geld bieden". Dat er flinke bedragen gemoeid zijn met de transfer, werd indirect bevestigd door de viervoudig wereldkampioen zelf. Max Verstappen liet tijdens een theatervoorstelling van Viaplay vallen dat er sprake was van een ongelooflijk bod op zijn engineer.

Passie van Brown

Bruins denkt dat de situatie genuanceerder ligt. "Lambiase was er vorig jaar twee keer niet bij vanwege persoonlijke omstandigheden. De verwachting is dat hij gewoon vaker thuis wil zijn. Ik heb het gevoel dat Lambiase als Chief Racing Officer vaker de kans zal krijgen om vanuit de fabriek naar huis te gaan dan dat hij dat als persoonlijke engineer krijgt. En dat is ook belangrijk."

Presentator Sebastiaan Kissing voegt eraan toe: "Alles zal meespelen. Tuurlijk heeft geld ook een impact, dat kunnen we niet ontkennen. Het is wel echt een team met een legacy." Daar is Bruins het mee eens. De passie van het team ziet hij ook terug bij CEO Zak Brown. "Hij is op zijn zachtst gezegd niet geliefd bij het Nederlandse publiek vanwege dingen die hij heeft gezegd over Verstappen en [Christian] Horner, maar uiteindelijk is hij wel iemand met zo veel passie voor de autosport."

Brown heeft vroeger serieus geracet en is in het bezit van een boel oude raceauto's, waaronder veel McLarens. Het is een merk waar hij van kinds af aan al fan van is. "Volgens mij heeft hij zijn eerste raceauto gekocht met geld dat hij won bij Wheel of Fortune", vertelde Bruins. "Toen hij een tiener was, had hij al het idee dat hij iets bij McLaren wilde gaan doen. Hij is daar dan nu CEO van en die passie zie je nog steeds. Die passie gaat dan door het hele team en dan snap ik dat Lambiase het een mooie werkplek vindt."