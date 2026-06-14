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Verstappen, Koeman, socials

Verstappen waagt zich niet aan opstelling voor Oranje: "Dat laat ik fijn aan Ronald over"

Verstappen, Koeman, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Verstappen waagt zich niet aan opstelling voor Oranje: "Dat laat ik fijn aan Ronald over"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel Max Verstappen natuurlijk zelf vanmiddag voor de prijzen gaat rijden, zit ook de viervoudig kampioen vanavond klaar voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap voetbal tegen Japan. Verstappen kijkt in zijn vrije tijd ook veel voetbal, maar wil zijn vingers vooral niet branden aan de eventuele opstelling.

Verstappen gaat vanmiddag van start vanaf P5 in Barcelona. De Nederlander verklaarde na de kwalificatie dat er mogelijk een P3 in zat, maar dat de laatste sector roet in het eten gooide. Toch is ook Verstappen een groot voetbalfan en kijkt hij met spanning wat Oranje vanavond kan bewerkstelligen.

17 miljoen bondscoaches in Nederland

In gesprek met Viaplay wordt Verstappen gevraagd of hij een idee heeft met welke elf Nederland vanavond van start moet gaan: "Dat laat ik fijn aan Ronald over. Ik denk dat ik die... Die heeft er meer verstand van dan de andere 17 miljoen mensen, denk ik. Dus uiteindelijk moet je het gewoon aan de mensen overlaten die er zelf het meeste verstand van hebben. En ik kijk gewoon als een fan."

Appcontact met Van Dijk

Daarnaast onthult Verstappen dat hij afgelopen week nog contact had met Virgil van Dijk. Die appte de Nederlander nadat hij in Monaco bij de start zijn RB22 zag stilvallen. "We hadden vorige week, ja die zondag appte hij mij nog toen ik op de bank zat thuis. Ja, hij had natuurlijk ook gekeken", verklaart Verstappen. Op de vraag of Verstappen bij Van Dijk heeft benadrukt dat de Cup moet worden gewonnen, antwoordt hij: "Ja, dat heb ik niet eens gezegd. Maar ik heb wel, ja, wel succes gewenst natuurlijk."

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