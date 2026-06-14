Oscar Piastri heeft geen goed woord over voor het besluit van de FIA om de tijdstraffen van Pierre Gasly uit de F1 Grand Prix van Monaco terug te draaien. Volgens de McLaren-coureur is de beslissing niet alleen oneerlijk tegenover coureurs die hun straf wel tijdens de race hebben ingelost, maar schept het ook een gevaarlijk precedent voor de toekomst. Hij liet zijn ongenoegen duidelijk blijken na afloop van de kwalificatie in Barcelona.

In de straten van Monte Carlo leek de uitslag aanvankelijk vast te staan, maar na een succesvolle 'right to review'-procedure kreeg Gasly zijn tijdstraffen alsnog teruggedraaid. Vijf coureurs waren het slachtoffer geworden van onterechte straffen voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat en richting Barcelona kwamen Formula One Management en Alpine met bewijs dat de pitstraat inderdaad niet goed opgemeten was. Hierdoor ging Gasly terug van de zevende naar de derde positie en behaalde hij zijn eerste podium sinds de race in Brazilië in 2024. Piastri kon zijn straf niet terug laten draaien, omdat hij deze al tijdens de race zelf had ingelost. Datzelfde gold voor Lewis Hamilton, George Russell en Franco Colapinto.

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Piastri kan zijn ogen niet geloven

"Ik ben behoorlijk verbijsterd door het besluit, want hoe kun je een beslissing terugdraaien die uiteindelijk fout was, terwijl andere mensen voor hetzelfde zijn bestraft en hun straf in de race hebben ingelost?", vraagt Piastri zich hardop af tegenover onder andere GPFans. "Hoe je vervolgens één straf kunt veranderen, wetende dat waarschijnlijk vijf of zes andere coureurs daardoor zijn beïnvloed, is verbazingwekkend. Ik ben natuurlijk de positie kwijtgeraakt, maar je kunt je wel voorstellen hoe George zich voelt, dus ik kon mijn ogen niet geloven." Russell had zijn tijdstraf niet correct ingelost en dus werd hem ook nog eens een drive-through opgelegd in Monaco.

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FIA heeft er een complete puinhoop van gemaakt

"Ik verloor de positie omdat ik de straf inloste, dus technisch gezien zou ik derde moeten zijn, maar technisch gezien zou George ook derde moeten zijn, en het is nu dus een complete puinhoop", vervolgde de Australiër, die zegt dat de FIA en de stewards zichzelf in een heel lastige positie hebben gezet. "Het precedent is nu dat je de straf niet inlost, naar de rechter stapt, waarschijnlijk een paar maanden wacht om de race te beslissen, en wie wil er in vredesnaam op die manier racen?"

Om zijn gevoelens samen te vatten, zei Piastri: "Perplex, dat is het woord dat ik zal gebruiken. Voorheen, [als Gasly's straf niet was teruggedraaid], kon je nog zeggen dat het pech was en dat het een foutje was, omdat het voor iedereen een foutje was en iedereen werd hetzelfde behandeld. Nu is het heel erg troebel. Hoe beoordeel je dit? Ik denk niet dat de uitslag volledig geschrapt zal worden, maar het is een behoorlijke situatie die zich zo heeft ontvouwd."

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