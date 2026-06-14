FIA ziet mogelijke overtredingen bij de start in Barcelona en last onderzoek in

Williams wordt onder de loep genomen bij de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Alexander Albon en Carlos Sainz zouden allebei een mogelijke overtreding hebben begaan bij de start van de wedstrijd.

De blauwe bolides van de renstal uit het Britse Grove liggen niet op puntenkoers in Spanje. Halverwege de Grand Prix heeft Sainz wel netjes drie posities goedgemaakt. Hij startte als zestiende en ligt op het moment van schrijven dertiende voor Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Arvid Lindblad die een erg lange eerste stint deed en dus een overcut doet, en Ollie Bearman. Albon ving de race aan als achttiende en heeft geen vooruitgang kunnen boeken.

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Onderzoek naar Williams-duo

Beide Williams-coureurs worden momenteel onderzocht. Het gaat in beide gevallen om een zogeheten 'start procedure infringement', een regelovertreding bij de start dus. Aan de tijdstippen van de incidenten te zien, gaat het om iets wat tijdens de opwarmronde is gebeurd. Welke regel Albon en Sainz zouden hebben overtreden, is niet duidelijk gemaakt. Ze zullen ook geen straf tijdens de race zelf krijgen, als ze überhaupt bestraft worden, want de incidenten worden pas na het vallen van de vlag onderzocht.

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