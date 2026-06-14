De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië naar buitengebracht. Aston Martin heeft aanpassingen gedaan aan de auto van Fernando Alonso, waardoor de Spanjaard zijn thuisrace vanuit de pitstraat zal starten.

George Russell revancheerde zichzelf op zaterdag door na een ongelukkige reeks beslag te leggen op pole position. De Mercedes-coureur wist met een 1:14.629 de concurrentie achter zich te houden. Lewis Hamilton legde beslag op de tweede startplaats, met daarachter pas kampioenschapsleider Kimi Antonelli en Lando Norris. De derde startrij wordt gevormd door Max Verstappen en Isack Hadjar, met Oscar Piastri en Liam Lawson daarachter. Nico Hülkenberg en de in Q3 gecrashte Charles Leclerc completeren de top tien.

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Definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Barcelona

Arvid Lindblad en Gabriel Bortoleto trappen het linkerrijtje af, gevolgd door Franco Colapinto en Pierre Gasly. De startgrid wordt gecompleteerd door Oliver Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas en Lance Stroll. Aston Martin heeft aanpassingen aan de auto van Fernando Alonso gedaan, waardoor de Spanjaard wederom uit de pitstraat zal starten.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Thuisheld Fernando Alonso start vanuit de pitstraat na een wissel van de Honda-elektromotor. Hij heeft te veel onderdelen gebruikt en de wissel is in parc fermé gebeurd.#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/D5BnM1WXUI — GPFans NL (@GPFansNL) June 14, 2026

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