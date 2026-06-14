'Ferrari breidt revolutionair motorconcept uit, introduceert in Oostenrijk eerste ADUO-upgrade'
'Ferrari breidt revolutionair motorconcept uit, introduceert in Oostenrijk eerste ADUO-upgrade'
Ferrari introduceert naar verluidt tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk al een ingrijpende motorupgrade voor de SF-26. De Scuderia zou op de Red Bull Ring in Spielberg de nieuwe ADUO-reglementen benutten om de 067/6-krachtbron verder te ontwikkelen. Met deze aanpassingen hoopt de formatie uit Maranello het vermogensgat naar de concurrentie te dichten door het zogeheten 'hete motorconcept' verder uit te buiten.
Het Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem (ADUO) is in het leven geroepen om fabrikanten met een achterstand extra ontwikkelingsruimte te bieden gedurende het seizoen. Volgens gegevens van de FIA is de Red Bull Ford DM01 momenteel de krachtigste verbrandingsmotor op de grid, al is dit nog niet officieel, omdat Red Bull heeft geëist dat de data opnieuw onder de loep wordt genomen. Ferrari hanteert echter de Mercedes-power unit als voornaamste referentiepunt voor de eigen prestaties. Op beide fronten komt het team van Charles Leclerc en Lewis Hamilton momenteel zo'n 25 pk tekort ten opzichte van de top, zo speculeert de Italiaanse tak van Motorsport.com. Met de eerste update in Oostenrijk moet dit verschil worden gehalveerd, waarna een tweede ADUO-update het gat tot maximaal tien pk moet beperken. Dit plan wordt uitgevoerd mits de autosportbond de regels niet wijzigt na protesten van Red Bull Racing, dat zichzelf met een debuterende Ford-motor dus niet als de maatstaf beschouwt.
Gualtieri kiest voor revolutionaire stalen cilinderkop
Het motorproject staat onder leiding van Enrico Gualtieri, de technisch directeur voor de power units bij de Scuderia. Zijn afdeling koos in aanloop naar dit seizoen voor een gedurfde en revolutionaire aanpak door de cilinderkop te vervaardigen uit een specifieke staallegering in plaats van het gebruikelijke aluminium. Hierdoor kan de zescilinder met een aanzienlijk hogere druk in de verbrandingskamer opereren. Terwijl andere motoren werken met een inlaatluchttemperatuur tussen de 60 en 80°C, functioneert de huidige Ferrari-motor al rond de 100 graden. Na de naderende update in Spielberg zal deze temperatuur naar verwachting verder stijgen naar waarden tussen de 110 en 115 graden.
Aerodynamische voordelen voor de SF-26
Dit concept biedt de ingenieurs op de afdelingen chassis en aerodynamica, geleid door Loïc Serra, belangrijke voordelen bij het ontwerp van de auto. Doordat het koelsysteem minder warmte-uitwisseling vereist om binnen de marges voor de betrouwbaarheid te blijven, konden de radiatoren aanzienlijk kleiner worden uitgevoerd, zoals we al in oktober 2025 konden melden. Eerdere beelden lieten al zien dat de warmtewisselaar van Ferrari minder dan half zo groot is als die van Red Bull. Hoewel beide teams de intercoolers boven de zescilinder hebben geplaatst, is het verschil in volume opvallend. Hierdoor is de SF-26 de enige bolide op de grid met een driehoekige airbox zonder zogeheten 'oren' aan de zijkanten. De Ferrari heeft voor de koeling minder luchtinlaten nodig die de luchtstroom eventueel zouden verstoren. Het zou op aerodynamisch vlak de meest efficiënte bolide kunnen zijn.
Daarnaast profiteert ook het FTM-systeem van de stalen cilinderkop. Dit systeem maakt gebruik van een flap waarmee hete uitlaatlucht naar buiten kan worden geblazen. Hoewel deze constructie ongeveer zeven pk aan motorvermogen kost, wordt dit verlies volgens de berekeningen ruimschoots gecompenseerd. De compactere bouw zorgt namelijk voor extra neerwaartse druk door een efficiëntere achtervleugel en een verbeterde luchtstroom vanuit de diffuser.
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