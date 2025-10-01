'Ferrari experimenteert met bolide van 2026 en komt met gevreesd ontwerp voor Hamilton'

De technische reglementen van de Formule 1 gaan op de schop voor het seizoen van 2026. Ferrari zou flink hebben geëxperimenteerd met innovaties op het gebied van de power unit. Het kan leiden tot de terugkeer van een ontwerp waar Lewis Hamilton al een nare ervaring mee heeft gehad.

De 1,6 liter V6-turbohybride blijft voor volgend jaar, maar de MGU-H wordt uit de power unit gehaald om kosten te besparen. Dat maakte het aantrekkelijk voor Audi en Ford om hun intrede te maken en voor Honda om te blijven. Ook General Motors komt er vanaf waarschijnlijk 2029 bij. Tegelijkertijd zal de MGU-K, de elektrische motor, flink worden opgeschroefd tot 350kW (470pk). Men hoopt veel meer elektrisch vermogen te gebruiken en minder vermogen vanuit de verbrandingsmotor om zo maar 70 in plaats van 100 kilogram benzine per race te verbruiken. De benzine voor 2026 zal tevens 100% duurzaam worden om te proberen de koningsklasse CO2-neutraal te maken vanaf 2030. Om de prestaties van de auto's verder omhoog te krijgen, zal er gebruik worden gemaakt van actieve aerodynamica.

Maakt de zero-sidepod een terugkeer?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft Ferrari verschillende concepten uitgeprobeerd voor de nieuwe power unit. Er is naar verluidt geëxperimenteerd met een stalen cilinderkop, maar zouden ze zijn teruggegaan naar een cilinderkop van aluminium. Echter, deze aluminium cilinderkop zou zijn ontwikkeld door middel van Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Het sinteren is een proces waarbij aluminiumpoeder wordt verhit tot een temperatuur waarop het niet niet smelt. Wanneer het dan naar de gewenste vorm wordt gemaakt, groeien de contactpunten tussen de korrels van het poeder met een ongelooflijk stevig materiaal als resultaat.

Dankzij de DMLS-methode en een nieuw soort poedermix zou de Ferrari-power unit hogere temperaturen en een hogere druk kunnen weerstaan in de verbrandingskamers van de motor. Naar verluidt wil de Scuderia op die manier een aerodynamisch ontwerp introduceren met veel kleinere sidepods, omdat er minder radiatoren nodig zouden zijn.

Het doet denken aan de zogeheten 'zero-sidepod' van Mercedes, toen Hamilton nog voor dat team uitkwam. Dit concept werd in 2022 geïntroduceerd, maar halverwege 2023 ging het bij de Zilverpijlen de prullenbak in, omdat ze er niet het juiste werkvenster mee konden vinden en het zorgde voor een slechte balans.

