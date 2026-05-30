Montoya ziet 'herboren' Hamilton na duel met Verstappen: 'De Lewis van vroeger'
Montoya ziet 'herboren' Hamilton na duel met Verstappen: 'De Lewis van vroeger'
Juan Pablo Montoya is van mening dat Lewis Hamilton zijn oude vorm weer helemaal teruggevonden. De Colombiaan stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen momenteel veel beter in zijn vel zit bij Ferrari en dat dit direct terug te zien is op de baan.
Hamilton is op dit moment bezig aan zijn tweede volledige seizoen in dienst van Ferrari, nadat hij begin 2025 de overstap maakte naar de Italiaanse renstal. Na een bij vlagen moeizaam debuutjaar in Maranello heeft de Britse routinier in 2026 de weg naar boven definitief gevonden. Tijdens de meest recente krachtmeting op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada kwam hij als tweede over de streep, wat tot dusver zijn beste resultaat in het iconische rood van Ferrari markeert. In de absolute slotfase van die race vocht hij een intens en tactisch duel uit met regerend wereldkampioen Max Verstappen, waarbij hij de Nederlander vijf ronden voor het vallen van de vlag wist te passeren. Door deze sterke prestatie is de coureur inmiddels opgeklommen naar de vierde plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap.
De Lewis van vroeger
Montoya, die gedurende het seizoen 2026 onder meer als commentator en analist actief is, keek met grote bewondering naar het gevecht tussen de twee aartsrivalen. "Het was echt cool om Max en Lewis eerlijk tegen elkaar te zien racen", laat de voormalig Grand Prix-winnaar optekenen tegenover talkSPORT BET. Vooral de beslissende inhaalactie van de Ferrari-coureur op de Red Bull-bolide maakte diepe indruk op de Colombiaan. "De inhaalactie van Lewis was gewoon fantastisch. Dat was goud waard", aldus een enthousiaste Montoya.
Drie jaar niet gezien
De prestatie in Montreal staat in schril contrast met de sportieve worstelingen die de Brit in zijn laatste periode bij zijn vorige werkgever Mercedes kende. Montoya ziet dan ook een duidelijke transformatie bij de huidige nummer vier van de wereld. "Wat we van Lewis zagen in Canada, hebben we al minstens drie jaar niet meer van hem gezien", vervolgt de Colombiaan zijn analyse. "Hij is niet de Lewis van het einde van zijn tijd bij Mercedes; het was meer de Lewis van vroeger die kwam en geweldig werk leverde in de races", benadrukt hij over de herwonnen scherpte van de Brit. "Hij zit nu op een veel betere plek", verklaart de commentator over de huidige situatie van Hamilton bij Ferrari. "Mensen realiseren zich niet hoeveel verschil het maakt om op een goede plek te zitten", sluit hij zijn lofzang af.
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen
Net binnen
Plooij en Gademan geloven niks van strenge Mercedes-communicatie: "Voor de bühne"
- 8 minuten geleden
Jos Verstappen sneert naar Steiner: 'Ik begrijp waarom je geen teambaas meer bent'
- 1 uur geleden
- 1
Montoya ziet 'herboren' Hamilton na duel met Verstappen: 'De Lewis van vroeger'
- 2 uur geleden
- 8
Mekies over informeel akkoord motorregels 2027: Red Bull stapt uit comfortzone
- 3 uur geleden
Alonso maakt indruk in de straten van Monaco met zeldzame Porsche 918 Spyder
- Vandaag 10:05
- 1
Doornbos ziet toneelstukje Russell na uitvalbeurt: "Hij was een beetje aan het acteren"
- Vandaag 08:58
- 1
Veel gelezen
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei