Juan Pablo Montoya is van mening dat Lewis Hamilton zijn oude vorm weer helemaal teruggevonden. De Colombiaan stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen momenteel veel beter in zijn vel zit bij Ferrari en dat dit direct terug te zien is op de baan.

Hamilton is op dit moment bezig aan zijn tweede volledige seizoen in dienst van Ferrari, nadat hij begin 2025 de overstap maakte naar de Italiaanse renstal. Na een bij vlagen moeizaam debuutjaar in Maranello heeft de Britse routinier in 2026 de weg naar boven definitief gevonden. Tijdens de meest recente krachtmeting op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada kwam hij als tweede over de streep, wat tot dusver zijn beste resultaat in het iconische rood van Ferrari markeert. In de absolute slotfase van die race vocht hij een intens en tactisch duel uit met regerend wereldkampioen Max Verstappen, waarbij hij de Nederlander vijf ronden voor het vallen van de vlag wist te passeren. Door deze sterke prestatie is de coureur inmiddels opgeklommen naar de vierde plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

De Lewis van vroeger

Montoya, die gedurende het seizoen 2026 onder meer als commentator en analist actief is, keek met grote bewondering naar het gevecht tussen de twee aartsrivalen. "Het was echt cool om Max en Lewis eerlijk tegen elkaar te zien racen", laat de voormalig Grand Prix-winnaar optekenen tegenover talkSPORT BET. Vooral de beslissende inhaalactie van de Ferrari-coureur op de Red Bull-bolide maakte diepe indruk op de Colombiaan. "De inhaalactie van Lewis was gewoon fantastisch. Dat was goud waard", aldus een enthousiaste Montoya.

Drie jaar niet gezien

De prestatie in Montreal staat in schril contrast met de sportieve worstelingen die de Brit in zijn laatste periode bij zijn vorige werkgever Mercedes kende. Montoya ziet dan ook een duidelijke transformatie bij de huidige nummer vier van de wereld. "Wat we van Lewis zagen in Canada, hebben we al minstens drie jaar niet meer van hem gezien", vervolgt de Colombiaan zijn analyse. "Hij is niet de Lewis van het einde van zijn tijd bij Mercedes; het was meer de Lewis van vroeger die kwam en geweldig werk leverde in de races", benadrukt hij over de herwonnen scherpte van de Brit. "Hij zit nu op een veel betere plek", verklaart de commentator over de huidige situatie van Hamilton bij Ferrari. "Mensen realiseren zich niet hoeveel verschil het maakt om op een goede plek te zitten", sluit hij zijn lofzang af.