close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, Belgium, 2025

Mekies over informeel akkoord motorregels 2027: Red Bull stapt uit comfortzone

Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, Belgium, 2025 — Foto: © IMAGO

Mekies over informeel akkoord motorregels 2027: Red Bull stapt uit comfortzone

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens teambaas Laurent Mekies staat Red Bull Ford Powertrains volledig achter de voorgestelde reglementswijzigingen voor de motoren van volgend seizoen. De Fransman stelt dat de late aanpassingen voor onrust zorgen binnen de Formule 1, maar dat het project bereid is om uit de eigen comfortzone te stappen.

Dit seizoen is de koningsklasse overgestapt op een nieuwe generatie motoren, waarbij het vermogen precies gelijk is verdeeld tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Meerdere coureurs en renstallen uitten echter hun zorgen over deze verhouding, omdat de batterijcapaciteit onvoldoende zou zijn om een volledige ronde op maximale snelheid te rijden. Om dit probleem aan te pakken, is er onlangs een principeakkoord bereikt voor volgend jaar. Hierbij wordt het vermogen van de verbrandingsmotor met ongeveer 50 kW verhoogd en de elektrische inzet met eenzelfde hoeveelheid verlaagd, wat resulteert in een 60/40-verhouding.

Voluit racen

Mekies bevestigt dat Red Bull als motorfabrikant instemt met deze verschuiving richting de verbrandingsmotor. De voorman benadrukt dat de aanpassing noodzakelijk is voor de kwaliteit van de sport. "Wij steunen elke stap die de sport wil zetten om dichter bij voluit kwalificeren en voluit racen te komen", aldus Mekies bij PlanetF1. Toch erkent hij dat de timing van de ingreep verre van ideaal is voor de ontwikkelingsafdelingen van de teams. "Als Red Bull Ford Powertrains steunen we deze verandering absoluut. Je zult niemand vinden die zich comfortabel voelt bij een verandering die zo laat voor volgend jaar wordt doorgevoerd, en daarom voeren we ook zoveel discussies."

Allemaal mee eens?

Ondanks de uitdagingen die de late koerswijziging met zich meebrengt, ziet de teambaas het grotere plaatje. Omdat Red Bull en Ford hun motorproject vanaf nul hebben opgebouwd, beschouwt de renstal zichzelf als flexibel genoeg om met de nieuwe eisen om te gaan. "Maar we stappen zeker graag uit die comfortzone in het belang van de sport en om iets op poten te zetten voor volgend jaar", vervolgt Mekies. De gesprekken tussen de fabrikanten, de teams en de autosportbond zijn momenteel nog in volle gang om de definitieve kaders vast te leggen. Op de vraag of alle partijen inmiddels op één lijn zitten, reageert de Fransman positief. "Is er een gevoel van unanimiteit? Natuurlijk, want het zijn gesprekken die ons allemaal uit onze comfortzone halen. Er zijn flink wat discussies voor nodig. Het is werk in uitvoering, maar ik heb er vertrouwen in dat we op de juiste plek zullen landen."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Laurent Mekies 2026-reglement

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Montoya ziet 'herboren' Hamilton na duel met Verstappen: 'De Lewis van vroeger'

Montoya ziet 'herboren' Hamilton na duel met Verstappen: 'De Lewis van vroeger'

  • 2 uur geleden
  • 8
'Leclerc is toe aan nieuw team na acht jaar Ferrari' | GPFans Raceteam Podcast

'Leclerc is toe aan nieuw team na acht jaar Ferrari' | GPFans Raceteam

  • Vandaag 08:01
  • 3
Montoya haalt schouders op bij reactie Verstappen: "Als hij hier boos om wordt"

Montoya haalt schouders op bij reactie Verstappen: "Als hij hier boos om wordt"

  • Gisteren 19:41
  • 3
Briatore houdt rekening met transfer: "We weten niet of Mercedes Max zal overnemen"

Briatore houdt rekening met transfer: "We weten niet of Mercedes Max zal overnemen"

  • Vandaag 06:59
Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken: "Word de nieuwe Schumacher"

Verstappen geadviseerd om naar Ferrari te vertrekken: "Word de nieuwe Schumacher"

  • 28 mei 2026 12:28
  • 9
Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen"

Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen"

  • 26 mei 2026 18:45
  • 22

Net binnen

14:11
Plooij en Gademan geloven niks van strenge Mercedes-communicatie: "Voor de bühne"
13:10
Jos Verstappen sneert naar Steiner: 'Ik begrijp waarom je geen teambaas meer bent'
12:08
Montoya ziet 'herboren' Hamilton na duel met Verstappen: 'De Lewis van vroeger'
10:05
Alonso maakt indruk in de straten van Monaco met zeldzame Porsche 918 Spyder
08:58
Doornbos ziet toneelstukje Russell na uitvalbeurt: "Hij was een beetje aan het acteren"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi stefano domenicali

F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi

Gisteren 15:25
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende penalty in GP Canada

Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende

Gisteren 13:21
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren' relatie met zusterteam

Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'

Gisteren 12:06
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen compressieverhouding

Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen

Gisteren 06:57
Ontdek het op Google Play
x