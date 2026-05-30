Volgens teambaas Laurent Mekies staat Red Bull Ford Powertrains volledig achter de voorgestelde reglementswijzigingen voor de motoren van volgend seizoen. De Fransman stelt dat de late aanpassingen voor onrust zorgen binnen de Formule 1, maar dat het project bereid is om uit de eigen comfortzone te stappen.

Dit seizoen is de koningsklasse overgestapt op een nieuwe generatie motoren, waarbij het vermogen precies gelijk is verdeeld tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Meerdere coureurs en renstallen uitten echter hun zorgen over deze verhouding, omdat de batterijcapaciteit onvoldoende zou zijn om een volledige ronde op maximale snelheid te rijden. Om dit probleem aan te pakken, is er onlangs een principeakkoord bereikt voor volgend jaar. Hierbij wordt het vermogen van de verbrandingsmotor met ongeveer 50 kW verhoogd en de elektrische inzet met eenzelfde hoeveelheid verlaagd, wat resulteert in een 60/40-verhouding.

Voluit racen

Mekies bevestigt dat Red Bull als motorfabrikant instemt met deze verschuiving richting de verbrandingsmotor. De voorman benadrukt dat de aanpassing noodzakelijk is voor de kwaliteit van de sport. "Wij steunen elke stap die de sport wil zetten om dichter bij voluit kwalificeren en voluit racen te komen", aldus Mekies bij PlanetF1. Toch erkent hij dat de timing van de ingreep verre van ideaal is voor de ontwikkelingsafdelingen van de teams. "Als Red Bull Ford Powertrains steunen we deze verandering absoluut. Je zult niemand vinden die zich comfortabel voelt bij een verandering die zo laat voor volgend jaar wordt doorgevoerd, en daarom voeren we ook zoveel discussies."

Allemaal mee eens?

Ondanks de uitdagingen die de late koerswijziging met zich meebrengt, ziet de teambaas het grotere plaatje. Omdat Red Bull en Ford hun motorproject vanaf nul hebben opgebouwd, beschouwt de renstal zichzelf als flexibel genoeg om met de nieuwe eisen om te gaan. "Maar we stappen zeker graag uit die comfortzone in het belang van de sport en om iets op poten te zetten voor volgend jaar", vervolgt Mekies. De gesprekken tussen de fabrikanten, de teams en de autosportbond zijn momenteel nog in volle gang om de definitieve kaders vast te leggen. Op de vraag of alle partijen inmiddels op één lijn zitten, reageert de Fransman positief. "Is er een gevoel van unanimiteit? Natuurlijk, want het zijn gesprekken die ons allemaal uit onze comfortzone halen. Er zijn flink wat discussies voor nodig. Het is werk in uitvoering, maar ik heb er vertrouwen in dat we op de juiste plek zullen landen."

