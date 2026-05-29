Hoewel er dit weekend niet wordt geracet, is er vandaag toch nog een heleboel nieuws naar buiten gekomen. Het gaat voornamelijk over ingrepen van de FIA voor het raceweekend in Monaco. Het meest gelezen nieuws van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

De FIA heeft diverse maatregelen genomen voor de komende wedstrijd in Monte Carlo. Lewis Hamilton is vol lof over zijn gevecht met Max Verstappen in Canada, maar plaatst ook een kanttekening. Daarnaast heeft Ford zijn eerste podium te pakken, met Verstappen die in Montreal als derde werd afgevlagd en daar een reactie op geeft. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 29 mei.

F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi

Er ligt een noodplan klaar voor het geval de seizoensafsluiters in Qatar en Abu Dhabi vanwege de aanhoudende oorlog afgelast moeten worden, bevestigt Formule 1-CEO Stefano Domenicali. De Italiaanse topman benadrukt dat de F1 Grand Prix van Las Vegas in geen enkel scenario de seizoensfinale zal vormen, zelfs als de races in het Midden-Oosten wegvallen. De hele uitspraak van Domenicali lezen? Klik hier!

Mercedes onthult oorzaak voor DNF Russell in Canada

Voor George Russell was het een pijnlijke uitvalbeurt in Montreal tijdens de Grand Prix van Canada. Vanuit leidende positie moest de Engelsman zijn W17 met technische problemen parkeren, waardoor teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli er met de volle buit vandoor ging. James Allison van Mercedes geeft tekst en uitleg over de oorzaak van de DNF. De verklaring van Mercedes lezen? Klik hier!

'FIA verplicht speciale motorstand in Monaco om topsnelheid te beperken'

De FIA grijpt voor de aanstaande Grand Prix van Monaco in om de topsnelheid van de Formule 1-auto’s aan banden te leggen. Naast het volledig deactiveren van de zogeheten ‘Straight Mode’, de opvolger van het DRS-systeem, worden er nu ook strikte restricties opgelegd aan de inzet van elektrische energie. Alles lezen over het plan van de FIA? Klik hier!

Hamilton geniet van gevecht Verstappen, maar "voelt niet als wat autosport zou moeten zijn"

Lewis Hamilton vond het gevecht met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Canada fantastisch, maar laat de huidige generatie Formule 1-auto's op motorisch vlak te wensen over. De Brit stelt dat het tactische steekspel op de baan prachtig is, maar hij baalt ervan dat de krachtbronnen op de rechte stukken te snel stilvallen. De hele uitspraak van Hamilton lezen? Klik hier!

Ford spreekt trots uit na Verstappen-podium in GP Canada: "Fantastisch om te zien"

Mark Rushbrook, de Global Director van Ford Racing, ziet de eerste podiumplaats van Max Verstappen met een krachtbron van Red Bull Ford Powertrains als een belangrijke prestatie die de kracht van de samenwerking aantoont. De Amerikaan stelt dat het resultaat tijdens de F1 Grand Prix van Canada een absolute mijlpaal is voor het nieuwe motorproject. De uitspraak van de topman van Ford lezen? Klik hier!

Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen

De FIA voert in de aanloop naar de Grand Prix van Monaco een belangrijke regelwijziging door met betrekking tot het meten van de compressieverhouding van Formule 1-motoren. Vanaf 1 juni worden de krachtbronnen aan strengere controles onderworpen om een vermeend grijs gebied te dichten, waarvan wordt beweerd dat Mercedes er voordeel uit haalt. Daarmee is de race in de straten van Monte Carlo de eerste wedstrijd die onder de herziene technische reglementen wordt verreden. Alles lezen over de gewijzigde controles? Klik hier!

