close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Allison, Russell, socials

Mercedes onthult oorzaak voor DNF Russell in Canada

Allison, Russell, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Mercedes onthult oorzaak voor DNF Russell in Canada

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor George Russell was het een pijnlijke uitvalbeurt in Montreal tijdens de Grand Prix van Canada. Vanuit leidende positie moest de Engelsman zijn W17 met technische problemen parkeren, waardoor teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli er met de volle buit vandoor ging. James Allison van Mercedes geeft tekst en uitleg over de oorzaak van de DNF.

Na het weekend in Canada heeft Antonelli zijn voorsprong in het kampioenschap uitgebreid naar 43 punten op Russell. De Engelsman moet dus de komende wedstrijden terugknokken, met de wetenschap dat de Italiaan in dezelfde wagen zit en tot op heden dicht in de buurt kan blijven qua rondetijden. Toch moet het merendeel van het seizoen nog worden verreden en ook vorig jaar zagen we dat Oscar Piastri, destijds de klassementsleider, zijn voorsprong zag verdampen.

Mercedes wijst naar batterij in W17

Na afloop van de wedstrijd vermoedde teambaas Toto Wolff al dat de batterij mogelijk het probleem was bij Russell, en op het X-kanaal van Mercedes bevestigt Allison dat: “Canada was een belangrijk weekend voor ons, mede omdat we de eerste grote updates van het seizoen introduceerden. We waren sterk en we zijn tevreden met de prestaties, maar we zijn ook teleurgesteld over het betrouwbaarheidsprobleem met Russells W17. Het uitvallen van George is te wijten aan een probleem met de power unit. Deze werd letterlijk uitgeschakeld door een probleem met de batterij, dat zich na 30 ronden voordeed en George zo dwong om te stoppen. Aan het einde van de race konden we de slechte staat van de batterij zien. Er waren enkele problemen met oververhitting en we zullen in de komende weken moeten uitzoeken wat dit heeft veroorzaakt.”

Voorwaardelijke boete voor Russell

Na de uitvalbeurt kreeg Russell nog een straf aan zijn broek. Nadat de wagen was stilgevallen, gooide Russell uit frustratie zijn head restraint uit de auto. Hoewel dat misschien wel begrijpelijk was, was de FIA er allerminst van gecharmeerd. Het orgaan riep Russell dan ook op het matje voor het incident en besloot een boete van 5.000 euro uit te delen aan de Engelsman. Wel gaat het om een voorwaardelijke straf en wordt verwacht dat Russell zich de komende twaalf maanden niet opnieuw schuldig maakt aan een soortgelijke overtreding.

Gerelateerd

Mercedes George Russell Grand Prix van Canada Circuit Gilles Villeneuve James Allison

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell liet met woedeuitbarsting in Canada zien net als Verstappen gewoon mens te zijn Column

Russell liet met woedeuitbarsting in Canada zien net als Verstappen gewoon mens te zijn

  • 27 mei 2026 06:59
  • 14
Verstappen wijst naar context na Ford-podium: 'Exit Russell en rommeltje McLaren niet vergeten'

Verstappen wijst naar context na Ford-podium: 'Exit Russell en rommeltje McLaren niet vergeten'

  • 27 mei 2026 19:54
  • 3
Mercedes introduceerde 'foefje' tegen kou in Canada, mogelijke DSQ na 24h Nürburgring onthuld | GPFans Recap Recap

Mercedes introduceerde 'foefje' tegen kou in Canada, mogelijke DSQ na 24h Nürburgring onthuld | GPFans Recap

  • Gisteren 21:39
Voorsprong Antonelli geeft verkeerd beeld: "Russell had er drie moeten winnen"

Voorsprong Antonelli geeft verkeerd beeld: "Russell had er drie moeten winnen"

  • Gisteren 14:42
  • 8
F1-grid voor seizoen 2027: negen van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

F1-grid voor seizoen 2027: negen van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

  • Vandaag 08:02
Mercedes trotseerde kou in Canada dankzij dít technische 'foefje' in de velgen

Mercedes trotseerde kou in Canada dankzij dít technische 'foefje' in de velgen

  • Gisteren 06:58
  • 2

Net binnen

18:58
Opmeer pakt met Red Bull Sim Racing vierde constructeurstitel
18:14
Verstappen hoort van actie in F1-film: "Heb ik dat gedaan?!"
17:32
Salo betrokken bij verkeersongeval in Thailand, verlaat ziekenhuis met 28 hechtingen
16:07
'FIA verplicht speciale motorstand in Monaco om topsnelheid te beperken'
15:25
F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi stefano domenicali

F1 vindt gat in kalender voor extra race, Vegas uitgesloten als finale bij afgelasting Qatar en Abu Dhabi

3 uur geleden
Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende penalty in GP Canada

Data duidelijk over giga-straf Hadjar: waarom de Red Bull-coureur een stop-and-go verdiende

Vandaag 13:21
Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren' relatie met zusterteam

Racing Bulls reageert op felle kritiek Zak Brown: 'Stoppen veel moeite in regels met Red Bull respecteren'

Vandaag 12:06
Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen compressieverhouding

Monaco eerste race met strengere motorcontroles na Mercedes-gedoe: dit gaat veranderen

Vandaag 06:57
Ontdek het op Google Play
x