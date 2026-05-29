Mercedes onthult oorzaak voor DNF Russell in Canada
Voor George Russell was het een pijnlijke uitvalbeurt in Montreal tijdens de Grand Prix van Canada. Vanuit leidende positie moest de Engelsman zijn W17 met technische problemen parkeren, waardoor teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli er met de volle buit vandoor ging. James Allison van Mercedes geeft tekst en uitleg over de oorzaak van de DNF.
Na het weekend in Canada heeft Antonelli zijn voorsprong in het kampioenschap uitgebreid naar 43 punten op Russell. De Engelsman moet dus de komende wedstrijden terugknokken, met de wetenschap dat de Italiaan in dezelfde wagen zit en tot op heden dicht in de buurt kan blijven qua rondetijden. Toch moet het merendeel van het seizoen nog worden verreden en ook vorig jaar zagen we dat Oscar Piastri, destijds de klassementsleider, zijn voorsprong zag verdampen.
Mercedes wijst naar batterij in W17
Na afloop van de wedstrijd vermoedde teambaas Toto Wolff al dat de batterij mogelijk het probleem was bij Russell, en op het X-kanaal van Mercedes bevestigt Allison dat: “Canada was een belangrijk weekend voor ons, mede omdat we de eerste grote updates van het seizoen introduceerden. We waren sterk en we zijn tevreden met de prestaties, maar we zijn ook teleurgesteld over het betrouwbaarheidsprobleem met Russells W17. Het uitvallen van George is te wijten aan een probleem met de power unit. Deze werd letterlijk uitgeschakeld door een probleem met de batterij, dat zich na 30 ronden voordeed en George zo dwong om te stoppen. Aan het einde van de race konden we de slechte staat van de batterij zien. Er waren enkele problemen met oververhitting en we zullen in de komende weken moeten uitzoeken wat dit heeft veroorzaakt.”
Voorwaardelijke boete voor Russell
Na de uitvalbeurt kreeg Russell nog een straf aan zijn broek. Nadat de wagen was stilgevallen, gooide Russell uit frustratie zijn head restraint uit de auto. Hoewel dat misschien wel begrijpelijk was, was de FIA er allerminst van gecharmeerd. Het orgaan riep Russell dan ook op het matje voor het incident en besloot een boete van 5.000 euro uit te delen aan de Engelsman. Wel gaat het om een voorwaardelijke straf en wordt verwacht dat Russell zich de komende twaalf maanden niet opnieuw schuldig maakt aan een soortgelijke overtreding.
