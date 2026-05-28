Voorsprong Antonelli geeft verkeerd beeld: "Russell had er drie moeten winnen"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya wordt de huidige tussenstand in het wereldkampioenschap sterk vertekend door geluk aan de zijde van Kimi Antonelli. De Colombiaan stelt dat teamgenoot George Russell eigenlijk meer overwinningen had moeten hebben, maar dat alle meevallers momenteel de kant van de jonge Italiaan op vallen.

Op dit moment voert Antonelli het kampioenschap aan met 131 punten, wat hem een voorsprong van 43 punten oplevert ten opzichte van Russell. De negentienjarige coureur wist na de seizoensopener in Australië vier opeenvolgende races te winnen in de dominante Mercedes. Russell begon het seizoen nog met een zege in Melbourne, maar zag zijn achterstand na een uitvalbeurt in Canada flink oplopen.

Artikel gaat verder onder video

Geluk en pech

Montoya plaatst echter stevige kanttekeningen bij de zegereeks van de kampioenschapsleider. "Het is geweldig. Mercedes heeft de beste auto, maar Kimi heeft nog steeds fantastisch werk geleverd", stelt de oud-coureur. Toch ziet hij een duidelijk patroon in de resultaten. "Het geluk is aan zijn zijde geweest. China viel zijn kant op. In Japan was hij sneller dan George, maar kreeg hij alsnog de safetycar mee. In Miami deed hij het geweldig en verdiende hij de zege, maar tot op zekere hoogte denk ik dat McLaren die heeft weggegooid. Lando leidde met meer dan twee seconden. Zij bleven buiten, Antonelli maakte een pitstop en hij pakte de McLaren met een undercut. Alles is zijn kant op gevallen", aldus Montoya.

Russell in de verdrukking

Aan de andere kant van de garage ziet het plaatje er volgens de analist heel anders uit. Russell viel in Montreal vanaf de leiding uit in de dertigste ronde vanwege een defecte batterij in zijn krachtbron. "Kijk naar de andere kant van de garage. George deed het heel goed in Australië en won. China had hij moeten winnen. Japan niet. In Miami had hij de snelheid niet, maar hij haatte Miami en worstelde daar. En hij had dit weekend kunnen winnen. Hij had dit weekend moeten winnen, ware het niet dat zijn krachtbron stuk ging", oordeelt Montoya. Volgens hem geeft de huidige stand dan ook een verkeerd beeld. "Ik denk dat de verhouding op dit moment drie overwinningen voor George had moeten zijn, en twee voor Kimi", rekent hij voor.

Onbevreesde Antonelli

Ondanks de stelling dat de huidige nummer twee in het klassement meer had verdiend, voorspelt Montoya dat de Italiaanse tiener er uiteindelijk met de wereldtitel vandoor gaat. "Ik denk dat Kimi misschien beter geschikt is om het kampioenschap te winnen, omdat hij er onbevreesder in staat", legt de Colombiaan uit. "Hij is niet George, die al heel lang op deze kans wacht. Ik weet zeker dat een deel van hem denkt: wat heb ik het universum aangedaan om al deze rotzooi te verdienen?", verwijst Montoya naar de opgelopen frustraties bij Russell. "Vanuit dat oogpunt denk ik dat Kimi in een betere situatie zit", concludeert hij.

Cruciale fase richting Silverstone

De komende periode wordt volgens de criticus bepalend voor het restant van de titelstrijd. Begin juli staat het raceweekend op Silverstone op het programma, waar tevens een sprintrace wordt verreden. "Over vijf weekenden, tegen de tijd dat we op Silverstone aankomen, zal het interessant zijn om te zien waar ze staan", blikt Montoya vooruit. Hij benadrukt dat de druk momenteel vol op de schouders van Russell ligt. "Ik denk dat veel van deze komende races heel goed gaan zijn voor George. Maar George moet dit echt maximaliseren", sluit Montoya af.

Gerelateerd