Juan Pablo Montoya ziet in McLaren de meest logische bestemming voor Max Verstappen, mocht de viervoudig wereldkampioen besluiten om te vertrekken bij Red Bull Racing. Volgens de vijftigjarige analist is een overstap naar Mercedes onlogisch en zou een directe ruil met Oscar Piastri de meest voor de hand liggende optie zijn.

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar wijst op recente ontwikkelingen binnen de topteams om zijn visie te onderbouwen. Daarbij speelt onder meer de aanstaande overstap van race-engineer Gianpiero Lambiase een belangrijke rol. "Er spelen twee dingen. Eén daarvan is dat Gianpiero Lambiase naar McLaren gaat. Dus als Max ergens naartoe zou gaan, zou ik zeggen dat hij bij McLaren belandt", aldus Montoya bij sport betting..

Geen plek bij Mercedes

Een overstap naar Mercedes is volgens de Colombiaan uitgesloten, mede door de prestaties van Kimi Antonelli en de huidige dynamiek binnen de renstal van Toto Wolff. "Zoals Kimi nu presteert, zou het voor Toto geen enkele zin hebben om Max binnen te halen", stelt Montoya. Hij benadrukt dat Mercedes momenteel een goede werkomgeving heeft met George Russell, die hij omschrijft als een teamspeler die stalorders respecteert. "Waarom zou je iemand binnenhalen die verstorend werkt?" vraagt de oud-coureur zich af.

Montoya trekt daarbij een opvallende vergelijking met zijn eigen temperamentvolle verleden in de sport. "Toto zei dit weekend tegen mijn vrouw dat Kimi en George niet makkelijk te managen zijn, maar dat hij het aankan. Daarna zei hij tegen haar dat als het jouw man was geweest, het zo ontzettend moeilijk was geweest. Dat is de Latino. Max heeft die Latino-uitstraling dat hij altijd voor de volle winst wil gaan. Dat is wat hem geweldig maakt", verklaart hij. Toch begrijpt hij niet waarom Mercedes dat risico zou nemen. "Als je tegelijkertijd zoveel hebt geïnvesteerd in een jongen als Kimi, waarom zou je dan iemand als Max aan boord halen?".

Omdat de deuren bij Ferrari volgens de analist gesloten blijven door de aanwezigheid van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, blijft McLaren over als de meest realistische bestemming. Andere teams zoals Audi of Aston Martin ziet hij louter als een gok. "Dus als Max echt vertrekt, zou de voor de hand liggende keuze zijn om gewoon een directe ruil met Oscar te doen", oordeelt Montoya. "Een ruil tussen Oscar Piastri en Max Verstappen is de voor de hand liggende keuze".

Hoewel Montoya Piastri een uitstekende coureur noemt, wijst hij op een technisch probleem bij McLaren dat een vertrek van de Australiër zou kunnen bespoedigen. Hij haalt daarbij de bevindingen aan van Ruth Buscombe, analist en strateeg voor F1 TV. "Zij denkt dat McLaren een groot instabiliteitsprobleem heeft met 'yaw', waarbij de neus van de auto in wezen van links naar rechts beweegt en wat onvoorspelbaar wordt. De hele luchtstroom van de auto verandert", legt Montoya uit. Dit specifieke karakter van de wagen past volgens hem minder goed bij de rijstijl van Piastri. "Lando vindt dat niet erg, maar Oscar wel. Ze zei dat als het harder waait, Oscar meer moeite zal hebben dan Lando, wat voor meer problemen zal zorgen", besluit de vijftigjarige analist.