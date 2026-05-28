Aston Martin-topman gebruikte insect in luciferdoosje om Formule 1-strategie te bepalen

Voormalig Formule 1-teambaas Otmar Szafnauer heeft een opmerkelijke onthulling gedaan over de wijze waarop in het verleden het weer werd voorspeld in de koningsklasse. Volgens de oud-teambaas van Alpine maakte auto-ontwerper Akio Haga destijds gebruik van een insect in een luciferdoosje om te bepalen of er regen op komst was. Dat vertelt de huidige CEO van Van Amersfoort Racing in de High Performance-podcast.

De anekdote kwam ter sprake naar aanleiding van de strategische blunder van McLaren tijdens de afgelopen Grand Prix van Canada. Terwijl teams als Mercedes en Ferrari kozen voor de slicks op een opdrogende baan, stuurde McLaren zijn coureurs op inters naar buiten. Dit resulteerde in een dramatische race voor de Britse renstal: Oscar Piastri finishte als elfde na een aanvaring met Alexander Albon, terwijl Lando Norris uitviel met een probleem aan de versnellingsbak.

Haga en het luciferdoosje

In de podcast blikken presentator Jake Humphrey en voormalig engineer Rob Smedley samen met Szafnauer terug op die specifieke weersomstandigheden. Szafnauer herinnert zich zijn tijd bij Force India in 2009, waar hij samenwerkte met Haga. De Japanse ontwerper, die eind vorig jaar vertrok bij Aston Martin, hanteerde een ongebruikelijke methode. Szafnauer vroeg aan Smedley of hij Haga nog kende: "Was Akio Haga bij Jordan toen jij daar was? Akio was gewend om dit kleine junikevertje in een oud luciferdoosje te hebben. En als het junikevertje op zijn rug lag, betekende dat dat het ging regenen. En als dat niet zo was, regende het niet", aldus Szafnauer.

Betrouwbaarder dan de weerdienst

Smedley kon zijn lachen niet onderdrukken en vroeg of het verhaal over de kever daadwerkelijk op waarheid berustte, wat door Szafnauer werd bevestigd. Zowel Szafnauer als Humphrey vroegen zich vervolgens af of het team destijds moest vertrouwen op de officiële weersinformatie of op de voorspelling van de ontwerper. "Dus je had Mediechance-informatie en Akio Haga-informatie. En dan die twee samen", aldus de topman, die momenteel werkt aan een project om een twaalfde team op de Formule 1-grid te krijgen. Op de vraag welke van de twee voorspellingen vaker bleek te kloppen, antwoordde Szafnauer resoluut: "Akio's kever".

Haga vertrok eind vorig jaar bij Aston Martin als onderdeel van een grootschalige technische herstructurering. De Britse renstal kent dit seizoen overigens een uiterst moeizame start. Ondanks de komst van Adrian Newey en de nieuwe status als fabrieksteam van Honda, staat de renstal van Fernando Alonso en Lance Stroll momenteel onderaan in het constructeurskampioenschap met nul punten.