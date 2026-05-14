Calum Nicholas, bij velen bekend als de ex-monteur van Max Verstappen, vindt dat de Nederlandse rijder beschikt over een ongekende mentale capaciteit in de auto. De Brit stelt dat de viervoudig wereldkampioen in staat is om veel meer van zijn hersenen te benutten dan een gemiddeld mens, waardoor hij tijdens races over extra overzicht beschikt.

Dat laat de voormalig werknemer van de Oostenrijkse renstal weten in gesprek met Evo India. Nicholas trad in januari 2015 in dienst bij het team en was als Senior Power Unit Assembly Technician jarenlang verantwoordelijk voor de motoren van de Nederlander. Hoewel de monteur begin vorig jaar afscheid nam van zijn actieve rol in de paddock, heeft hij de dominantie van de coureur van dichtbij meegemaakt. Tegenwoordig kent Verstappen een beduidend lastigere fase; op 13 mei 2026 staat hij na vier races momenteel slechts zevende in het wereldkampioenschap voor coureurs, ver achter de dominante Mercedessen die het huidige seizoen dicteren. Toch kijkt Nicholas met veel bewondering terug op hun jarenlange samenwerking.

Ongekende hersencapaciteit

Tijdens zijn periode in de pitstraat zag Nicholas hoe de rijder met startnummer 3 zich ontwikkelde tot de absolute top van de Formule 1. Hij benadrukt dat de coureur over een unieke gave beschikt die hem onderscheidt van de concurrentie. "Als je kijkt hoe Max door de jaren heen is gegroeid en geleerd heeft, lijkt het nu alsof hij een reservecapaciteit heeft. Bij dat gezegde dat we maar tien procent van onze hersenen gebruiken, is Max er op de een of andere manier in geslaagd om 25 tot dertig procent te gebruiken", aldus Nicholas. Volgens de huidige ambassadeur van Red Bull stelt dit de coureur in staat om het grotere plaatje te zien terwijl hij op de limiet rijdt. "Het lijkt gewoon alsof hij reservecapaciteit heeft als hij in de auto zit, om naar andere dingen te kijken, de hele race te overzien en met ons te communiceren", voegt hij daaraan toe.

De drang naar perfectie

Naast zijn natuurlijke aanleg wijst Nicholas ook op de meedogenloze werkethiek van de viervoudig wereldkampioen als zijn geheime wapen in de strijd om titels. "Ik denk dat zijn geheime recept gewoon is dat hij een man is die niet stopt met werken. Hij stopt niet met pushen. Er is geen moment in de carrière van Max waarop hij denkt: oh nou ja, ik ben goed genoeg, ik blijf wel gewoon winnen", legt de voormalig monteur uit. Zelfs bij dominante overwinningen blijft de drang naar verbetering onverminderd aanwezig. "Max kan met tien seconden voorsprong winnen en dan vraagt hij zich af waarom hij niet met twaalf seconden won, toch? Dat is het soort persoon dat hij is. Hij zal zichzelf altijd blijven pushen", verklaart de Brit. "Een veteraan als Kimi Räikkönen zo'n twintig ronden lang achter je houden, toen was het al heel vroeg duidelijk dat hij dit rauwe talent had", blikt Nicholas ten slotte terug op die historische eerste zege in Barcelona.

