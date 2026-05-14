Max Verstappen maakt komend weekend zijn langverwachte debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Of de viervoudig wereldkampioen direct kan meestrijden om de overwinning, hangt echter sterk af van de zogeheten Balance of Performance (BoP), maar wat houdt dat precies in?

Verstappen is zich er terdege van bewust dat het succes van zijn eigen equipe, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, niet uitsluitend afhangt van stuurmanskunst. Tijdens het Grand Prix-weekend in Miami temperde de Red Bull Racing-coureur de verwachtingen rondom zijn deelname in de topklasse SP9. "We hebben ons zo goed als mogelijk voorbereid", aldus Verstappen. "Maar aan het eind van de dag hangt het er natuurlijk ook altijd vanaf waar we staan met de BoP", zo voegde hij daaraan toe. De organisatie deelt alle Mercedes-AMG GT3-bolides in het veld dezelfde classificatie toe, waarbij de auto van Verstappen met een minimumgewicht van 1355 kilogram een van de zwaarste in de klasse is. Wel heeft Mercedes dit jaar iets meer neerwaartse druk gekregen voor de bolide met de 6,3-liter V8-motor.

Artikel gaat verder onder video

Krachtsverhoudingen

In de aanloop naar de hoofdrace op de Nürburgring, die zaterdagmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, hebben de officials al enkele wijzigingen doorgevoerd met de BoP. Zo mocht de BMW M4 GT3 na het kwalificatieweekend tien kilogram aan gewicht inleveren, al werd de turbodruk wel iets verder ingeperkt. Ook de Lamborghini Huracán werd tien kilo lichter gemaakt en kreeg bovendien een grotere brandstoftank, terwijl McLaren juist meer turbodruk ontving. De definitieve krachtsverhoudingen zijn echter nog niet in beton gegoten. De wedstrijdleiding houdt de data nauwlettend in de gaten en kan tot vlak voor de start nog besluiten om auto's extra af te remmen of juist meer vermogen te geven. Hierdoor is het bewust verbergen van de ware snelheid, het zogeheten sandbagging, een bekende tactiek tijdens de voorbereidende races. Daarmee proberen teams om als het ware de wedstrijdleiding te misleiden en zo min mogelijk aandacht te vangen, wat in de race weer kan schelen.

Moeizame voorbereiding

Naast de onzekerheid over de BoP kende de voorbereiding van het team ook de nodige hobbels. Winward Racing heeft in vergelijking met andere topteams een achterstand qua ervaring op de Nordschleife. Tijdens de tweede race van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2) kwam de bolide met startnummer 3 weliswaar als eerste over de streep, maar volgde een diskwalificatie omdat het team te veel bandensets had gebruikt. Tijdens de latere kwalificatieraces liep Verstappen bovendien schade op aan zijn frontsplitter, waardoor een goed resultaat in rook opging en de auto na een lange reparatie als negenendertigste eindigde. Ook het zusterteam liep tegen problemen aan en incasseerde een tijdstraf vanwege een te korte pitstop.

Zware beproeving

Verstappen deelt zijn Mercedes komend weekend met de ervaren fabrieksrijders Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon. De deelname van de Red Bull Racing-coureur is mogelijk omdat de Formule 1-kalender ruimte biedt tot de volgende race in Canada op 24 mei. Het kwartet wacht een zware beproeving in de Eifel, waar de weersomstandigheden een grote rol beloven te spelen. De voorspellingen wijzen op temperaturen die in de nacht tot ver onder de tien graden kunnen dalen, mogelijk in combinatie met regen. Het is inmiddels tien jaar geleden dat een Mercedes voor het laatst zegevierde tijdens de 24-uursrace op de Nürburgring, toen het merk in 2016 de winst pakte.

Gerelateerd