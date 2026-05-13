'Mercedes wil McLaren-deal Verstappen voorkomen, Hamilton gevraagd met pensioen te gaan' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere groot nieuws, aldus Formule 1-journalist Joe Saward. Max Verstappen zou in gesprek zijn met McLaren over een eventuele overstap, waarbij een ruildeal met Oscar Piastri een van de mogelijkheden zou zijn. Mercedes zou echter vrezen voor Verstappen in het oranje, en daarom zelf een flinke soms geld op tafel hebben gelegd. Verder hebben Lewis Hamilton en Fernando Alonso het advies gekregen om de Formule 1 te verlaten, heeft diezelfde Hamilton een ontwerpfout bij Ferrari aan het licht gebracht en hebben de GT3-teammaten van Verstappen een mooie anekdote over de Nederlander op tafel gelegd. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Verstappen in gesprek met McLaren, Mercedes biedt gigabedrag om transfer te voorkomen'

Volgens Formule 1-journalist Joe Saward vinden er momenteel gesprekken plaats tussen Max Verstappen en McLaren over een mogelijke overstap. Binnen deze geruchtenstroom zou Oscar Piastri de omgekeerde weg bewandelen en de overstap maken naar Red Bull Racing. Ondertussen houdt ook concurrent Mercedes de situatie nauwlettend in de gaten om een mogelijke verschuiving in de pikorde voor te zijn. "Mercedes zou in de verleiding kunnen komen om een tegenbod te doen, puur om te vermijden dat Verstappen naar McLaren trekt", stelt de journalist over de strategische overwegingen van teambaas Toto Wolff. Toch plaatst hij direct een kritische kanttekening bij de financiële haalbaarheid van een dergelijke defensieve actie. "Alleen hangt daar natuurlijk een gigantisch prijskaartje aan vast, iets waar Mercedes misschien niet bereid is zo ver in te gaan." Meer lezen over deze mogelijke transferbom? Klik hier.

Hamilton en Alonso geadviseerd om de Formule 1 te verlaten: "Tijd voor jong talent"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is het tijd dat Lewis Hamilton en Fernando Alonso de sport verlaten. De Duitser stelt dat de twee veteranen plaats moeten maken voor jong talent en dat Hamilton op de lange termijn niet opgewassen is tegen zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Dat laat hij weten in de podcast Backstage Boxengasse van Sky Sports Germany. chumacher is van mening dat beide meervoudig wereldkampioenen hun beste tijd hebben gehad. "Ik zou dat ook niet graag horen. Maar Hamilton, en Fernando Alonso net zo goed, hebben een prachtige tijd gehad in de Formule 1, maar ik denk dat het voor hen allebei tijd is om aan het einde van het jaar de cockpit te verlaten om jongere coureurs een kans te geven", aldus de voormalig coureur. Meer lezen over de pikante woorden van Schumacher? Klik hier.

Hamilton ziet fundamentele ontwerpfout in voorvleugel van Ferrari

Volgens Lewis Hamilton heeft Ferrari mogelijk een cruciale innovatie aan de voorvleugel gemist ten opzichte van de concurrentie. De Britse coureur stelt dat rivalen als McLaren en Mercedes een voorsprong hebben genomen met een afwijkend aerodynamisch concept en is van mening dat zijn team dit grondig moet onderzoeken. Dat laat hij weten in gesprek met de aanwezige media, waaronder Motorsport Week. "Als je gewoon naar de vleugel van alle anderen kijkt en naar ons kijkt, zie je dat het er anders uitziet. Dus ik weet niet of dat noodzakelijkerwijs het hele ding is, maar ik vraag me af wat dat doet, want de anderen lijken het te hebben en ze zijn verbeterd", klinkt het onder andere. Meer lezen over de ontwerpfout van Ferrari volgens Lewis Hamilton? Klik hier.

Teammaten lachen om Verstappen: "Soms gaat hij te ver en zeg ik: Max, dit is een GT3-auto"

Volgens coureur Dani Juncadella is Max Verstappen tijdens Formule 1-weekenden intensief bezig met het aansturen van zijn eigen GT3-team. De Spanjaard stelt dat de viervoudig wereldkampioen op afstand data analyseert en de verrichtingen van het team actief bijstuurt. Dat laat hij weten in gesprek met Motorsport.com Duitsland."Af en toe is het een beetje té veel. Dan denk ik: dit is over-engineering, want zo'n GT3-auto is in vergelijking vrij simpel. Dan zeg ik: 'Max, het is GT-racing, ga niet té diep in de details'", geeft Juncadella lachend toe. Toch ziet hij de meerwaarde van deze technische benadering. "Maar het is juist goed om zo'n andere blik te hebben. Bij iemand als hij draait het niet alleen om zijn snelheid, maar ook om zijn brein". Meer lezen over de mooie woorden over Verstappen? Klik hier.

