Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic

Verstappen grote afwezige tijdens parade Nürburgring na veiligheidsadvies organisatie

Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Dit weekend vindt de 24h Nürburgring plaats en vanaf donderdag begint het spektakel op de baan voor de teams en coureurs. Speciaal voor fans staan er eerder al speciale momenten met de rijders op de planning, al zal Max Verstappen daar na advies van de organisatie niet bij aanwezig zijn, zo weet GPFans.

Dit weekend is het dan eindelijk zover voor Verstappen: hij gaat zijn droom in vervulling laten komen door deel te nemen aan de prestigieuze en zeer beruchte 24-uursrace op de Nürburgring-Nordschleife. Een race die bekendstaat om het gevaarlijke, veelzijdige circuit. Honderdduizenden fans reizen dit weekend richting de plaats in Duitsland om daar onder meer de viervoudig wereldkampioen Formule 1 van dichtbij in actie te zien. Tijdens de gebruikelijke fansessies zal dat echter helaas niet lukken.

Verstappen grote afwezige

Geheel volgens traditie staat op woensdag voor het weekend de parade met de wagens op het programma, waarbij doorgaans ook de coureurs acte de présence geven. Verstappen bleek echter de grote afwezige, net als teamgenoot Daniel Juncadella. Volgens eerdere berichten op het internet zou het team in zijn geheel niet aanwezig zijn, maar volgens GPFans-verslaggever Vincent Bruins, aanwezig op locatie, waren Jules Gounon en Lucas Auer wél aanwezig tijdens de parade. Fans die later nog een glimp van Verstappen hopen op te vangen tijdens de meet-and-greet [donderdag en vrijdag] en tijdens de handtekeningsessies [vrijdagavond] zullen naar alle waarschijnlijkheid ook bedrogen uitkomen. Bruins kan namelijk vanuit het team zelf melden dat Verstappen die sessies - wederom uit veiligheidsoverwegingen - hoogstwaarschijnlijk overslaat. "Het gaat er dus niet om dat de Nederlander het niet zou willen, maar hij heeft vanuit de organisatie duidelijk advies gekregen dit niet te doen.

Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring

'Verstappen in gesprek met McLaren, Mercedes biedt mogelijk gigabedrag om transfer te voorkomen'

McLaren-teambaas noemt sterkste F1-coureurs en gaat voorbij aan Verstappen

'Verstappen voert gesprekken met McLaren, Red Bull open voor ruildeal met Piastri'

Vernieuwde Red Bull-auto biedt Verstappen weer perspectief voor rest van F1-seizoen

Montoya verbaast zich over zeldzame fout Verstappen in Miami: "Met eigen ogen gezien"

Coulthard ziet Verstappen eerder naar Ferrari vertrekken dan Mercedes

'Mercedes wil McLaren-deal Verstappen voorkomen, Hamilton gevraagd met pensioen te gaan' | GPFans Recap
Teammaten lachen om Verstappen: "Soms gaat hij te ver en zeg ik: Max, dit is een GT3-auto"
Vernieuwde Red Bull-auto biedt Verstappen weer perspectief voor rest van F1-seizoen
VIDEO: 'Leclerc ontvangt aanbieding van Formule 1-team Aston Martin' l GPFans Recap
Hamilton ziet fundamentele ontwerpfout in voorvleugel van Ferrari
'Mercedes wil McLaren-deal Verstappen voorkomen, Hamilton gevraagd met pensioen te gaan' | GPFans Recap

Teammaten lachen om Verstappen: "Soms gaat hij te ver en zeg ik: Max, dit is een GT3-auto"

Vernieuwde Red Bull-auto biedt Verstappen weer perspectief voor rest van F1-seizoen

Hamilton ziet fundamentele ontwerpfout in voorvleugel van Ferrari

