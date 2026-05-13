Teammaten lachen om Verstappen: "Soms gaat hij te ver en zeg ik: Max, dit is een GT3-auto"

Volgens coureur Dani Juncadella is Max Verstappen tijdens Formule 1-weekenden intensief bezig met het aansturen van zijn eigen GT3-team. De Spanjaard stelt dat de viervoudig wereldkampioen op afstand data analyseert en de verrichtingen van het team actief bijstuurt. Dat laat hij weten in gesprek met Motorsport.com Duitsland.

Sinds Red Bull Racing in 2024 de afspraak maakte dat Verstappen tijdens Grand Prix-weekenden niet meer tot diep in de nacht mag simracen, heeft de Nederlander zijn aandacht verlegd naar Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Binnen de GT World Challenge Europe komt het team dit seizoen uit met een Mercedes-AMG GT3 Evo, bestuurd door Juncadella en simrace-protégé Chris Lulham. Eerder deze maand behaalde het duo nog een tweede plaats tijdens de Sprint Cup-race op Brands Hatch.

Passie en over-engineering

Verstappen volgt de verrichtingen van zijn team op de voet, ongeacht zijn eigen verplichtingen in de Formule 1. "Zelfs tijdens Formule 1-weekends kijkt hij mee naar onze data en zegt hij: 'Doe dit, doe dat'", aldus Juncadella. De Spanjaard benadrukt dat deze betrokkenheid een positieve invloed heeft op de coureurs. "Het is gaaf om mee te maken, want het motiveert je enorm om als coureur het maximale eruit te halen. De passie die hij hierin stopt… daardoor voel ik ook dat ik op mijn best moet zijn om hem tevreden te houden", vertelt de ervaren GT-rijder.

De aanpak van Verstappen kenmerkt zich door een hoog detailniveau, waarbij hij probeert om werkmethodes uit de Formule 1 toe te passen in de GT3-racerij. Volgens Juncadella is het GT3-project momenteel het absolute professionele doel van de Nederlander, al slaat die gedrevenheid soms door. "Af en toe is het een beetje té veel. Dan denk ik: dit is over-engineering, want zo'n GT3-auto is in vergelijking vrij simpel. Dan zeg ik: 'Max, het is GT-racing, ga niet té diep in de details'", geeft Juncadella lachend toe. Toch ziet hij de meerwaarde van deze technische benadering. "Maar het is juist goed om zo'n andere blik te hebben. Bij iemand als hij draait het niet alleen om zijn snelheid, maar ook om zijn brein".

Komend weekend stapt Verstappen zelf in de wagen voor zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de Mercedes-AMG GT3, die dit jaar is uitgerust met luchtrestrictoren van 2x 34,5 millimeter, met Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Hoewel de concurrentie hevig is, kijkt Juncadella met vertrouwen naar de uithoudingsproef. "Zelfs als we de laatste jaren niet altijd de succesvolste waren op de Nürburgring, zit je met de AMG eigenlijk altijd in de mix. Je hebt nooit het gevoel dat je er compleet naast zit. Met deze auto maak je altijd kans", besluit hij.