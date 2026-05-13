Vernieuwde Red Bull-auto biedt Verstappen weer perspectief voor rest van F1-seizoen

Volgens Formule 1-verslaggever Jan Bolscher en presentator Sebastiaan Kissing werpen de recente updates aan de bolide van Red Bull Racing hun vruchten af voor Max Verstappen. In de podcast GPFans Raceteam stelt Bolscher dat de auto vooral aan consistentie heeft gewonnen, wat precies is waar de Nederlander op dit moment behoefte aan heeft. "Red Bull heeft gezegd dat ze de auto niet per se sneller, maar vooral consistenter en betrouwbaarder hebben gemaakt", aldus de verslaggever.

Verstappen beleeft een moeizame start van het seizoen en bezet momenteel de zevende plek in het wereldkampioenschap met 26 punten, een aanzienlijke achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Om het tij te keren, introduceerde Red Bull in Miami een omvangrijk pakket aan updates, waaronder een nieuwe vloer, aangepaste sidepods en een nieuwe achtervleugel. Specifiek voor Verstappen werden ook de cockpit en het stuurhuis onder handen genomen om hem meer controle te geven. Volgens Bolscher is die progressie direct zichtbaar, aangezien Verstappen in Miami als vijfde over de streep kwam. "Hij wil weten hoe zijn auto gaat reageren, want dan weet hij ook hoe hij er het maximale uit kan halen. In dit geval was dat denk ik P5, ook zonder zijn spin", stelt Bolscher.

Verschil met teamgenoot

De analist benadrukt dat de aanpassingen aan de RB22 zo ingrijpend zijn, dat er nagenoeg gesproken kan worden van een B-specificatie. "Als je de foto's naast elkaar legt, zie je ook echt duidelijke verschillen. Die auto is echt aangepakt", merkt Bolscher op. Deze technische ontwikkeling lijkt direct invloed te hebben op de onderlinge verhoudingen binnen de renstal. Waar Isack Hadjar eerder nog in het spoor van zijn teamgenoot kon blijven, liep de achterstand van de Fransman in Miami flink op. "Wat ik wel opvallend vind, is dat het verschil tussen Verstappen en Hadjar dan ineens van twee tienden naar een seconde gaat", vervolgt Bolscher. Hij vraagt zich hardop af of het talentverschil nu pas echt aan de oppervlakte komt, of dat de auto simpelweg weer meer is afgestemd op de extreme rijstijl van Verstappen.

Hadjar kende in Miami bovendien een moeizame race, waarbij hij buiten de punten eindigde en een Safety Car veroorzaakte door een incident op de baan. Kissing vindt het echter nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken over de werkelijke krachtsverhoudingen. "Miami is een gek circuit. Ik denk dat we na Canada pas echt conclusies kunnen trekken", reageert de presentator. Later deze maand reist het Formule 1-circus af naar Montreal, waar voor het eerst een sprintweekend op de planning staat. Ondanks de onzekerheden ziet Kissing wel degelijk verbetering bij Red Bull. "Hadjar crashte natuurlijk ook op een domme manier. Er is wel licht aan het einde van de tunnel, volgens Verstappen", stelt hij.

Het feit dat Verstappen zich weer in de voorste gelederen meldt, is volgens Bolscher niet alleen een opsteker voor Red Bull, maar voor de gehele sport. Hoewel het team van Mercedes met Antonelli en George Russell momenteel de dienst uitmaakt en het constructeurskampioenschap aanvoert, zorgt de aanwezigheid van Verstappen voor extra spektakel op het asfalt. "Je ziet dat de race ook gewoon leuker wordt als Verstappen in de kop van het veld meedoet", besluit Bolscher. "Hij doet nu niet mee om de overwinningen, maar hij laat gewoon niemand makkelijk voorbij. Ik denk dat de Formule 1 ook heel graag wil dat Max vooraan meedoet".

Tijdschema GP Canada 2026 (Nederlandse tijd) Dag Sessie Tijd (NL) Vrijdag 22 mei Eerste Vrije Training (VT1) 18:30 - 19:30 Vrijdag 22 mei Sprint Kwalificatie 22:30 - 23:14 Zaterdag 23 mei Sprintrace 18:00 - 18:30 Zaterdag 23 mei Kwalificatie (voor de race) 22:00 - 23:00 Zondag 24 mei Grand Prix van Canada 22:00

