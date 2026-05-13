De FIA wil volgend jaar afstappen van de 50/50-verdeling tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor in de Formule 1. Het motorsportorgaan zou daarom overwegen om volgend seizoen grotere tanks met meer brandstof in de auto's te plaatsen, wat volgens Formule 1-verslaggever Jan Bolscher "haaks staat op hoe deze hele k*tzooi begon." Hij bespreekt het samen met GPFans-presentator Sebastiaan Kissing in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

De FIA heeft een principeakkoord bereikt om vanaf 2027 aanpassingen te doen aan de huidige reglemtenen in de Formule 1. De 50/50-verdeling tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor, waar dit jaar veel coureurs en fans over vallen, wordt gelaten voor wat het is. De verbrandingsmotor zou met ongeveer 67 pk versterkt gaan worden, terwijl het elektrisch vermogen met 50 kW moet worden teruggeschroeft. "Dus die 50/50-verdeling waar iedereen dit jaar zo over valt, hebben ze eigenlijk al losgelaten. Dat is positief", vertelt Bolscher in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam. "Er is alleen wel één grote uitdaging. Om de verbrandingsmotor sterker te maken, willen ze de fuel flow verhogen."

Grotere tanks voor Formule 1-auto's in 2027?

Hij vervolgt: "Dat betekent dat er meer brandstof door de motor wordt gepompt. Dan wordt er echter dus ook meer brandstof verbruikt, wat weer betekent dat er meer brandstof nodig is om de race uit te rijden. En dan kom je bij het probleem: dan heb je een grotere benzinetank nodig. Want de benzinetanks van dit jaar, zijn ontworpen voor de hoeveelheid brandstof die onder de regels van dit jaar wordt verbruikt. Dat is een grote uitdaging, want als je een nieuwe brandstoftank wil plaatsen, moet je het hele chassis opnieuw gaan ontwikkelen. Een grotere tank, past niet zomaar in het chassis dat de teams nu gebruiken. Dat is een probleem."

Drie scenario's van de FIA

Volgens het Britse The Race heeft de FIA drie scenaro's klaarliggen om dat probleem aan te pakken: "Het eerste is dat er een consessie binnen het budgetplafond gedaan gaat worden. Dan zegt de FIA dus: ontwikkel een nieuw chassis met een grotere tank, dat tellen we niet mee onder het budgetplafond, dus jullie hoeven niet ergens anders te bezuinigen. Op zich een goede oplossing, alleen is het voor de kleinere teams niet vanzelfsprekend dat er geld is om even een nieuw chassis te ontwikkelen", aldus Bolscher. "Veel teams wilden het chassis van dit jaar meenemen naar volgend jaar, zodat het geld gebruikt kon worden voor ontwikkeling op andere vlakken."

Goed dat de FIA ingrijpt

De verslaggever vervolgt: "Een andere mogelijkheid is dat ze de tankinhoud van dit jaar behouden. Dan heb je dus geen nieuw chassis nodig, maar dan willen ze de raceafstand met tien procent inkorten. Die ligt nu op 305 kilometer, behalve in Monaco, daar is het 260 kilometer. Dan krijgen we volgend jaar dus kortere races. Dat hoop ik persoonlijk niet. En de derde oplossing is dat de fuel flow alleen op zaterdag wordt verhoogd. Dan mag er dus tijdens de kwalificatie meer benzine door de motor worden gepompt en komen de auto's beter tot hun recht, maar dan verandert er op zondag eigenlijk niets ten opzichte van dit jaar. Het wordt even afwachten, maar ik ben heel positief verrast dat ze in ieder geval volgend jaar al ingrijpen." Kissing voegt toe met een knipoog: "Ik mis eigenlijk een optie vier: het ouderwetste bijtanken. De beelden van Jos Verstappen schieten alweer door mijn hoofd, misschien is dat niet handig om te doen.

'Haaks op de hele kutzooi'

Een grotere tank met meer brandstof, zou logischerwijs ook meer uitstoot betekenen: "Dat staat eigenlijk haaks op hoe deze hele kutzooi is begonnen", aldus Bolscher: " De Formule 1 gaat 50/50 met elektrisch vermogen en na drie maanden zeggen ze dan: 'Fuck dit, we plaatsen een grotere tank en stoppen er meer benzine in.'" Kissing: Ik vind het goed dat ze wel anticiperen. Er wordt wel geluisterd. Het rommelde aan alle kanten. Maar dat ze dan nu weer een grotere tank willen bouwen misschien, is wel gekkig."

Bolscher oppert een andere oplossing: "In mijn beleving is het nog steeds een betere oplossing om de bestemmingen op de kalender wat compacter te houden en minder verre vliegreizen te maken om de uitstoot van de sport te verminderen. Anderzijds was er natuurlijk ook wel heel veel kritiek. Kissing sluit af: "Ja, en als ik de FIA-baas dan nu hoor zeggen dat ze de V8 terug willen brengen, dan weet je wel een beetje waar het naartoe gaat. Dan zullen ze het qua uitstoot denk ik een beetje door de vingers zien."

