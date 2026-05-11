Super GT-coureur De Oliveira hekelt 'onrealistische' video van Max Verstappen
Red Bull Racing heeft onlangs een promotievideo uitgebracht waarin viervoudig wereldkampioen Max Verstappen in een Super GT-auto over de Fuji Speedway jaagt. De beelden zijn echter in het verkeerde keelgat geschoten bij João Paulo de Oliveira. De ervaren coureur uit de Japanse raceklasse stelt dat de video onrealistisch is gemonteerd om de Formule 1-kampioen sneller te laten lijken dan de vaste rijder Atsushi Miyake.
De video, die acht minuten duurt, werd door Red Bull gedeeld en toont Verstappen die de uitdaging aangaat om de rondetijd van Miyake op het iconische Japanse circuit te evenaren of te verbeteren. Miyake zette aanvankelijk een tijd neer van 1:44.075, waarna Verstappen er in zijn tweede poging 1,785 seconden onderdook met een tijd van 1:42.290. Dit resultaat wekte echter verbazing bij kenners van de klasse, zeker gezien de wisselende en natte weersomstandigheden op de Fuji Speedway.
Veranderende omstandigheden
De Oliveira, die dit seizoen uitkomt voor Kondo Racing in de GT300-klasse van de Super GT, nam via sociale media het woord om de gang van zaken te bekritiseren. Hij wees erop dat de omstandigheden op de baan een eerlijke vergelijking onmogelijk maakten. "In natte omstandigheden waar het baanoppervlak constant verandert, kunnen rondetijden in slechts een paar minuten met bijna twee seconden schommelen", aldus De Oliveira. De manier waarop de video suggereert dat Verstappen na een paar ronden moeiteloos sneller was, schoot hem dan ook in het verkeerde keelgat. "Toch voelt de manier waarop het werd gepresenteerd, alsof hij na slechts een paar ronden bijna twee seconden sneller was dan een Super GT-coureur, enigszins vreemd aan", vervolgde de Braziliaan.
Gebrek aan respect
Voor De Oliveira gaat het niet om de kwaliteiten van de Red Bull-coureur, maar om de integriteit van de raceklasse waarin hij zelf al jaren een gevestigde naam is. De Super GT hield onlangs nog haar tweede raceweekend van het seizoen op ditzelfde circuit in Fuji. "Ik ben van mening dat respect voor Super GT en haar huidige coureurs essentieel is, zelfs in promotiemateriaal", zo sloot hij zijn betoog af. Opvallend genoeg leek Miyake zelf veel minder moeite te hebben met de gang van zaken en toonde hij zich vooral onder de indruk van zijn tijdelijke teamgenoot. "Hij is een kampioen, een wereldkampioen", sprak de Japanner lovend over de Nederlander. "Door dezelfde auto te delen, kon ik zien hoe geweldig zijn rijgedrag was en dat was enorm opwindend", voegde hij daaraan toe. Verstappen zelf gaf na afloop toe dat de omstandigheden verraderlijk waren tijdens de opnames. "Nadat ik mijn eerste ronde zag, dacht ik: ik kan wel iets beter dan dat", verklaarde de Limburger. "Dus ik deed de 42 en toen begon het echt te regenen en in sommige bochten was het best lastig", blikte hij terug op zijn snelle ronde.
