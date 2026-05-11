Het Endurance-seizoen van de Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT), het Italiaanse GT-kampioenschap, begon afgelopen zondag met een wedstrijd van drie uur op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Na afloop werden er flinke klappen uitgedeeld, toen twee teams met elkaar begonnen te vechten naar aanleiding van een eerdere crash. Tresor Attempto Racing is direct uit de resultaten geschrapt.

Het CIGT is dit jaar flink gegroeid en het Endurance-veld telt maar liefst 53 auto's, waarvan 39 in de GT3-klasse. De race begon in harde regen, maar het zou richting het einde opdrogen. Alessandro Balzan en Dylan Medler schreven de drie uur van Misano op hun naam met de Ferrari 296 GT3 Evo van Rinaldi Racing. Ze startten als elfde en lagen derde tot de laatste twintig minuten. Recht voor de neus van Balzan streden Edo Liberati in een Vincenzo Sospiri-Lamborghini en Alex Aka in een Tresor Attempto-Audi om de leiding. Balzan nam de eerste plek over, toen Liberati achterop Aka knalde bij het aanremmen van de Quercia-bocht.

Artikel gaat verder onder video

Jan Magnussen en Antonelli's vader profiteren van crash

Aka spinde, maar kon nog wel zijn weg vervolgen. Hij kwam samen met Andrea Frassineti en Ariel Levi als vierde over de streep achter Balzan en Medler, de Gino Scuderia-BMW van Jan Magnussen en Mathias Villadsen, en de Antonelli-Mercedes-AMG van Guy Albag en Lorenzo Ferrari. Deze 'Antonelli' is toevallig het team van de vader van F1-kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli.

Nadat Liberati een drive-through penalty moest incasseren voor het veroorzaken van de crash, zag hij samen met Mattia Michelotto en Ignazio Zanon als elfde de zwart-witgeblokte vlag. Iedereen achter Aka, Frassineti en Levi schuift echter een positie op. Het trio is namelijk gediskwalificeerd.

© ACI Sport | De nummer-63-Lamborghini van Liberati, Michelotto en Zanon

Knokpartij na de race

De nummer-99-Audi van Tresor Attempto Racing is uit de resultaten geschrapt, nadat de crew en mogelijk ook de coureurs van de bolide een gevecht aangingen met de nummer-66-crew van Vincenzo Sospiri Racing in de pitstraat. Ze waren woest dat Liberati Aka uit de leidende positie had gekegeld. Bekijk de beelden van de knokpartij hier.

"Na de race eisten de stewards dat Aka, Frassineti en Levi uit het evenement geschrapt werden", leest een statement van de Italiaanse organisatie ACI tegenover onder andere GPFans. "De maatregel is genomen vanwege onsportief gedrag na afloop van de race en het heeft geresulteerd in de uitsluiting van het team in de eindstand van de competitie in [Emilia]-Romagna."

Gerelateerd