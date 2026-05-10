Volgens Ford Racing-directeur Mark Rushbrook ziet de Amerikaanse fabrikant Max Verstappen in de toekomst liever in een Ford racen in de sportscars dan in een Mercedes-AMG. De topman stelt dat Ford de viervoudig wereldkampioen graag wil betrekken bij hun langeafstandsprojecten, al moeten daarvoor wel de nodige puzzelstukjes op hun plaats vallen.

Sinds dit seizoen rijdt Verstappen in de Formule 1 met de DM01-power unit van Red Bull Ford, een samenwerking die tot ten minste 2030 loopt. Buiten de koningsklasse is de Limburger momenteel echter actief met Mercedes-AMG-materieel. Zo staat hij volgend weekend met een Mercedes-AMG GT3 aan de start van de 24 uur van de Nürburgring. Daarnaast heeft Max zijn eigen Verstappen Racing-team in de GT World Challenge Europe powered by AWS. Ford had er op aangedrongen om Verstappen en zijn eigen raceteam dit jaar in een Mustang GT3 Evo te laten uitkomen, maar dat is niet gelukt.

Artikel gaat verder onder video

Gesprekken Ford en Verstappen gaan meer dan drie jaar terug

Toch hoopt Rushbrook dat Verstappen op termijn de overstap naar Ford maakt in de langeafstandsracerij. "We zouden dat heel graag zien, ja", aldus Rushbrook tegenover Sportscar365. "Maar er moeten veel dingen samenvallen om dat te laten gebeuren. Natuurlijk zou dat ongelooflijk zijn voor ons en voor de sport, we zouden het geweldig vinden." Gevraagd of er al gesproken is over een deelname aan de 24 uur van Le Mans volgend jaar, wanneer Ford met een nieuwe bolide debuteert in de Hypercar-klasse, is hij duidelijk. "Niet voor 2027. Afhankelijk van de kalender en wat er allemaal speelt, zou het wel [tijdens zijn Formule 1-carrière] kunnen gebeuren."

De gesprekken tussen Ford en de Red Bull-coureur lopen volgens Rushbrook al langere tijd en Verstappen zou openstaan voor een Hypercar-avontuur, mits het juiste programma wordt geboden. "De meeste gesprekken gaan meer dan drie jaar terug, het is gewoon zoeken naar de juiste kans waarop alles samenvalt", legt hij uit. Een opening zou kunnen ontstaan door de huidige sportieve situatie in de Formule 1. Het contract van Verstappen bij Red Bull loopt weliswaar tot eind 2028, maar bevat een exitclausule. Bovendien heeft hij zich zeer kritisch uitgelaten over de nieuwe motorreglementen van dit jaar, al is er inmiddels een aanpassing aangekondigd voor volgend jaar om het wegvallen van vermogen tegen te gaan.

© SRO/JEP

Liever in een Ford dan een AMG

Voorlopig accepteert Ford de keuze van Verstappen voor Mercedes-AMG in de GT3-racerij, al dan niet met een beetje tegenzin. Rushbrook benadrukt echter dat de relatie met de viervoudig wereldkampioen uitstekend is. "We hebben liever dat onze Ford-coureurs in een Ford blijven", vertelt de topman. "Maar we begrijpen waarom hij deze keuze heeft gemaakt. We houden van zijn passie. We houden van wat hij voor ons doet in de Formule 1. We houden van wie hij is als persoon. We vinden het geweldig dat hij een racer is, of het nu simracen is of dit, het maakt hem alleen maar beter. Dat is op dit moment het juiste programma voor hem. Maar uiteraard zouden we hem in de sportscar-racerij heel graag in een Ford zien." De deal tussen Verstappen Racing en Mercedes-AMG is er één van meerdere jaren, dus in 2027 zit een overstap naar de Mustang GT3 Evo op de Nürburgring en in de GT World Challenge er sowieso niet in.