Hamilton gekraakt in vergelijking met 'winnaar' Alonso: "Lewis noemt zichzelf nutteloos"

Fernando Alonso laat volgens DAZN-commentator Antonio Lobato zijn ware kampioensmentaliteit zien door ondanks de zwaar tegenvallende prestaties van Aston Martin uiterst gemotiveerd te blijven. De Spaanse journalist stelt dat de moraal binnen de renstal volledig op de schouders van de coureur rust. Daarbij deelt Lobato direct een sneer uit naar de houding van Lewis Hamilton in vergelijkbare situaties.

Het project van Aston Martin verloopt dit seizoen vooralsnog moeizaam. De AMR26, ontworpen onder leiding van Adrian Newey en voorzien van een nieuwe Honda-krachtbron, kampt met ernstige opstartproblemen en behoort tot de langzaamste auto's van het veld. Alonso wist pas in Miami voor het eerst een volledige raceafstand te voltooien en staat na vier races nog altijd op nul punten in het wereldkampioenschap.

Alonso draagt moraal Aston Martin

Lobato benadrukt dat de huidige situatie zwaar moet zijn voor de 44-jarige coureur, die momenteel bezig is aan zijn laatste contractjaar. "Op dit moment is hij niet aan het concurreren. Hij gaat de baan op om te testen, en voor een winnaar, een kampioen zoals hij, moet dat heel zwaar zijn. Maar hij weet dat hij niet kan verslappen, omdat de moraal van de troepen, die vrij laag is, sterk van hem afhangt", aldus de commentator. Volgens Lobato mag het personeel geen greintje twijfel bij de Spanjaard bespeuren. "De uitstraling die hij heeft, de energie. De monteurs, de ingenieurs, de mensen in het team mogen hem niet zien wankelen. Ze moeten zien dat hij gemotiveerd en enthousiast is".

Ondanks de povere prestaties van de wagen blijft de motivatie van Alonso volgens de Spaanse analist ongekend. "Voor mij, ongeacht wat er in de toekomst gebeurt, wat hij al heeft laten zien... deze tocht door de woestijn die hij heeft gehad, en hij is nog steeds de man met dezelfde ambitie, dezelfde honger, hetzelfde verlangen, wetende dat hij een auto heeft voor de veertiende plaats. Hij doet zijn vizier omlaag en geeft zijn leven om twaalfde te worden. Niemand doet dat".

Sneer naar Hamilton

Om de werkethiek van Alonso extra kracht bij te zetten, trekt Lobato een opvallende vergelijking met Lewis Hamilton. De Brit kende in zijn laatste jaren bij Mercedes en zijn debuutjaar bij Ferrari in 2025 de nodige tegenslagen, wat zich volgens de commentator uitte in een opvallend negatieve houding. "Kijk naar Hamilton", voegt hij toe. "Kijk naar Hamilton in voorgaande jaren, hoe hij zichzelf vervloekte, zei dat hij moest stoppen en dat hij nutteloos was. Fernando zal in dat opzicht nooit de handdoek in de ring gooien. Nooit".

Waar Alonso nog altijd op zoek is naar zijn eerste punten van dit seizoen, vergaat het Hamilton momenteel een stuk beter. De Ferrari-coureur staat momenteel vijfde in het kampioenschap en mocht in Miami als derde mee naar het podium. Beide coureurs komen op zondag 24 mei weer in actie tijdens de Grand Prix van Canada, die om 22:00 uur Nederlandse tijd van start gaat.

