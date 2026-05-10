George Russell begon dit seizoen als een van de absolute favorieten voor de wereldtitel, maar de Mercedes-coureur zet dat doel voorlopig uit zijn hoofd. Na een sterke seizoensstart met een overwinning in Australië en een sprintzege in China, ziet de Brit momenteel hoe zijn teamgenoot Kimi Antonelli er met de zeges vandoor gaat. Russell, die momenteel tweede staat in het kampioenschap met tachtig punten, kijkt inmiddels tegen een achterstand van twintig punten aan ten opzichte van zijn stalgenoot. De afgelopen twee races kwam hij bovendien niet verder dan een vierde plaats.

Ondanks de opgelopen achterstand maakt de coureur uit King's Lynn zich nog geen grote zorgen over de onderlinge verhoudingen binnen het team. In gesprek met de media benadrukt hij dat de situatie in de Formule 1 razendsnel kan omslaan. "Hij zit op dit moment overduidelijk in een hele goede fase, het momentum ligt bij hem. Maar ik heb zelf genoeg ervaring, ook uit kampioenschappen die ik heb gewonnen, om te weten hoe snel het momentum gedurende het seizoen kan verschuiven", aldus Russell tegenover onder andere RacingNews365.

Artikel gaat verder onder video

Blik op het kampioenschap

Om die reden weigert de Mercedes-rijder zich blind te staren op de huidige stand in het wereldkampioenschap. Hij trekt daarbij een vergelijking met het vorige seizoen, waarin grote voorsprongen eveneens niet heilig bleken. "Eerlijk gezegd denk ik daar niet eens over na, zeker niet na wat er vorig jaar gebeurde", verwijst hij naar de ruime marge van McLaren die destijds nog wankel werd door een inhaalslag van Max Verstappen en Red Bull Racing.

De focus van Russell ligt primair op het hervinden van zijn eigen vorm, nadat hij tijdens de meest recente raceweekenden tegen de nodige tegenslag aanliep. Zo kampte hij in China met technische problemen tijdens de kwalificatie en viel een safety car in Japan zeer ongunstig uit voor zijn strategie. "Ik wil gewoon weer terug naar de hoogste trede van het podium. In de eerste drie races had ik de prestaties om dat te doen. Dit weekend had ik die prestaties absoluut niet", stelt de Brit over zijn huidige vorm in Miami.

Tijdens de Grand Prix van Miami liepen de frustraties bij Russell verder op. Waar teamgenoot Antonelli de poleposition pakte voor Verstappen, uitte Russell over de boordradio felle kritiek op de strategische keuzes van Mercedes. Een in zijn ogen te voorzichtige benadering rondom een pitstop kostte hem kostbare tijd en een mogelijke podiumplaats. Toch gelooft hij dat de basis nog altijd goed is, mits de pech hem bespaard blijft. "Ik zou hier nu met drie heel verschillende resultaten kunnen staan ten opzichte van de vorige races, en dit weekend zou dan een uitschieter zijn geweest. Maar uiteindelijk is het in Japan en China anders gelopen", concludeert hij.

Gerelateerd