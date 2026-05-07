'Russell tot snot gereden door Antonelli, hij heeft hem in de broekzak zitten'

George Russell heeft na afloop van de Grand Prix van Miami ongetwijfeld slecht geslapen. In GPFans Raceteam wordt er gesteld dat de Britse coureur pijnlijk om de oren is gereden door zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en dat dit zwaar valt bij de zelfverzekerde Mercedes-rijder.

Hoewel Russell afgelopen weekend als vierde over de streep kwam in Florida, was het Antonelli die vanaf poleposition de overwinning greep. Daarmee boekte de pas negentienjarige Italiaan alweer zijn derde opeenvolgende zege van dit seizoen en breidde hij zijn leiding in het wereldkampioenschap verder uit. Aan de andere kant beleefde de Brit in Miami dus een weekend om snel te vergeten en vertelde hij meermaals dat dit 'niet zijn circuit is'.

Aan snot gereden

Presentator Sebastiaan Kissing stelt in de podcast dat de nederlaag hard is aangekomen bij de Britse coureur. Ondanks de excuses die Russell na afloop aandroeg, is het snelheidsverschil volgens de analist overduidelijk. "Ondanks dat hij zegt dat het een eenmalig iets is en dat dit niet zijn circuit is, kan je alles op tafel gooien. Dat klopt, maar als jij tot snot wordt gereden door je teamgenoot en dan ook nog moet erkennen dat hij inderdaad veel sneller is dan dat jij bent, dan ga je toch niet lekker de nacht in", aldus Kissing. Redacteur en algemeen Formule 1-expert Brian van Hinthum sluit zich daar volledig bij aan en wijst op het karakter van de coureur. "Nee, en zeker niet zo'n zelfverzekerd haantje als George Russell denk ik."

Strijd om de titel

De huidige dynamiek bij het team van Mercedes zorgt in ieder geval voor het nodige vermaak. "We zijn in Nederland vaak niet de grootste Russell-fans volgens mij", vervolgt Van Hinthum. "Het is ook niet mijn favoriete coureur en ik vind het wel leuk om te zien wat er gebeurt." Momenteel bezet Russell de tweede plaats in de WK-stand met een totaal van tachtig punten, waarmee hij tegen een achterstand van twintig punten op zijn teamgenoot aankijkt. Ondanks de klappen die Russell momenteel incasseert, mag hij volgens Kissing nog niet volledig worden uitgevlakt. De coureur won eerder dit jaar immers al de openingsrace in Australië. "Hij mengt zich toch in een kampioenschap, vindt hij. Hij zegt duidelijk dat hij daarmee bezig is en dat klopt ook wel, hij zit er ook nog wel dichtbij, dus we moeten dat ook niet negeren", legt Kissing uit. Toch is de verhouding binnen het team volgens hem helder. "Maar Antonelli heeft hem gewoon in zijn broekzak zitten vind ik hoor."

