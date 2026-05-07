Als het aan prins Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal ligt, wordt de Grand Prix van Saoedi-Arabië dit jaar alsnog verreden in Djedda. De race werd in april, samen met de Grand Prix van Bahrein, geannuleerd vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, maar de prins wijst op een inmiddels stabiele situatie in het land.

De situatie in het Midden-Oosten verandert met de dag, maar voorlopig heeft de Formule 1 ervoor gekozen om niet af te reizen naar de regio. Later dit seizoen staan er nog wel twee races op het programma in het gebied: de Grand Prix van Qatar en die van Abu Dhabi. De afgelopen week verschenen diverse geruchten dat Saoedi-Arabië koste wat kost wil terugkeren op de kalender van 2026. Geciteerd door FormulaPassion heeft de prins zich inmiddels uitgesproken over die plannen.

'Situatie in Saoedi-Arabië stabiel'

Prins Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal was in Parijs aanwezig bij de onthulling van het parcours van de Dakar Rally 2027. Daar werd hem gevraagd naar de situatie in het land. “Het is onmogelijk om hier vandaag aanwezig te zijn en het moment waarin we leven of de gebeurtenissen die zich in de regio hebben voorgedaan te negeren. Het gaat om gebeurtenissen die vragen hebben opgeworpen, maar ook antwoorden hebben gegeven. Het is namelijk aangetoond dat Saoedi-Arabië stabiel is, dat ons systeem solide is, dat onze grenzen veilig zijn en dat onze aandacht precies blijft waar die hoort te zijn: het blijven beschermen van onze bevolking en tegelijk bijdragen aan de bevordering van stabiliteit in de regio.”

Beslissing om Grand Prix te annuleren genomen door FIA en FOM

In zijn rol als voorzitter van de Saoedische autosportfederatie verwees hij naar de Grand Prix, die vorige maand werd geschrapt: “Wij waren klaar om de F1 in Djedda te ontvangen, net zoals we klaar waren voor ieder ander evenement dat op ons grondgebied gepland stond. Volledig voorbereid. De beslissing om de race niet te rijden werd genomen door de Formule 1 en de FIA.”

'Onze beschikbaarheid is niet veranderd'

Wel kan hij zich vinden in de beslissing van beide partijen: “Wij respecteren die beslissing, maar onze beschikbaarheid is niet veranderd. Sterker nog, deze situatie heeft onze inzet versterkt, niet alleen voor de organisatie van evenementen, maar ook voor wat sport vertegenwoordigt. Het leven gaat door en de sport gaat verder; fans blijven de stadions vullen omdat ze zich veilig voelen en omdat sport een integraal onderdeel van het dagelijks leven blijft.”