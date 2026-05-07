Max Verstappen bereidt zich tijdens de huidige pauze in de Formule 1-kalender intensief voor op de 24h Nürburgring van later deze maand. De viervoudig wereldkampioen geeft aan dat hij tijdens 24-uurswedstrijden een onrustig slaapritme hanteert, omdat hij de controle over de wedstrijd niet uit handen wil geven.

Nu er komende twee weekenden geen Grand Prix op het programma staat, richt de Nederlander zijn pijlen op andere takken van de autosport. Eerder dit voorjaar werkte hij al diverse simraces af en later deze maand maakt hij zijn debuut in de echte 24 uur van de Nürburgring. Voor dit soort uitputtingsslagen heeft de Limburger inmiddels een duidelijke routine ontwikkeld.

Korte nachten

Verstappen put veel vertrouwen uit zijn virtuele voorbereidingen. "Ik heb natuurlijk wel veel 24-uurswedstrijden op de sim gedaan", legt hij uit tegenover Viaplay. "Alleen ik weet wel van mezelf: ik kan niet zes uur in een stuk slapen. Ik wil wel weten wat er altijd gaande is", aldus Verstappen. Hij hanteert daarom een opgedeeld schema tijdens dergelijke races. "Ik doe altijd twee, drie uur. Probeer dan weer wakker worden, even goed drinken, eten en dan doe je je stint", verklaart hij over zijn aanpak.

Gevoel is goed

Ondanks de uitdagingen in de Formule 1, kijkt Verstappen met optimisme naar zijn naderende 24-uursavontuur op de Nordschleife. "Ik ben benieuwd waar we staan. Het gevoel is goed, maar je weet dat andere teams natuurlijk ook nog inhouden en dat is natuurlijk altijd zo", stelt hij. "Ik hoop natuurlijk dat we gewoon vooraan mee kunnen doen", besluit de coureur.

