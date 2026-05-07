De FIA onderzoekt de mogelijkheid om de Grand Prix van Turkije dit jaar al terug te laten keren op de Formule 1-kalender als vervanger voor de geannuleerde races in het Midden-Oosten. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft laten weten dat het circuit van Istanbul Park een serieuze optie is, mits de baan op tijd de verplichte veiligheidskeuring doorstaat.

Vanwege de aanhoudende oorlog in de regio en dreigingen vanuit Iran werden de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, die oorspronkelijk voor april op de planning stonden, eerder al van de kalender geschrapt. De Formule 1 en de FIA zoeken momenteel naar oplossingen om mogelijke nieuwe gaten in het programma op te vullen, mocht de situatie niet snel stabiliseren. Later dit jaar racen we natuurlijk ook nog in Qatar en in Abu Dhabi. Ook wil men nog altijd de afgelaste races ergens terugproppen in het huidige schema. Turkije tekende in april al een nieuw vijfjarig contract voor een rentree vanaf volgend jaar tot en met 2031, maar door de huidige geopolitieke spanningen kan die terugkeer mogelijk naar voren worden gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Kalenderpuzzel

Voordat de Formule 1 daadwerkelijk kan afreizen naar het vloeiende en snelle circuit in Istanbul, moet de baan eerst de officiële homologatie afronden. Dit proces bevestigt dat het circuit volledig voldoet aan alle technische en veiligheidseisen van de FIA. Momenteel wordt onderzocht of de races in Bahrein of Saoedi-Arabië begin oktober tussen Azerbeidzjan en Singapore geplaatst kunnen worden, om een reeks van vier races aan het einde van het seizoen te rijden. Als dit niet haalbaar blijkt, komt Istanbul Park serieus in beeld. "Als dat niet lukt, dan zouden we Turkije dit jaar misschien kunnen hebben als het zijn homologatie afrondt, en de rest van hun behoeften", aldus Ben Sulayem, geciteerd door Türkiye Today.

Onzekerheid in het Midden-Oosten

De FIA-president, die eind vorig jaar werd herkozen voor een tweede termijn, benadrukt dat er overleg wordt gevoerd met de promotors om te voorkomen dat het personeel en de teams te zwaar worden belast. Tegelijkertijd waarschuwt Ben Sulayem dat ook de geplande seizoensafsluiters in Qatar en Abu Dhabi niet volledig gegarandeerd zijn zolang het conflict voortduurt. "Er is een groter probleem dan alleen de autosport", stelt de beleidsbepaler. "Mensen hebben altijd de prioriteit", voegt hij daaraan toe. Mocht de situatie in het najaar niet verbeteren, dan blijft de Formule 1 mogelijk volledig weg uit de regio omdat veiligheid volgens de president voorop staat.

Gerelateerd