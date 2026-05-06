Danner lacht kritiek van Sainz op Verstappen weg: 'Dit is hoe hij racet'
Volgens voormalig Formule 1-coureur Christian Danner is de kritiek van Carlos Sainz op het rijgedrag van Max Verstappen tijdens de Miami Grand Prix misplaatst. De Spanjaard uitte na afloop zijn frustratie over een inhaalactie van de Nederlander, maar Danner lacht die klachten weg en stelt dat die compromisloze rijstijl juist bij Verstappen hoort, zo laat de Duitse analist weten in zijn rol als expert voor Motorsport-Magazin.com.
Tijdens de race op het Miami International Autodrome kende Verstappen een rommelige openingsfase. Na een spin in bocht twee viel de Red Bull Racing-coureur ver terug, waarna hij zich vanuit het middenveld weer naar voren moest knokken. Daarbij zette hij in bocht zeventien een stevige inhaalactie in op Sainz, die daar via de boordradio direct over klaagde. Na afloop noemde de Williams Racing-coureur dat Verstappen met zijn actie zelfs over de grens ging en suggereerde hij dat Verstappen gefrustreerd was geraakt door zijn eerdere fout.
Compromisloosheid van een kampioen
Danner, die zelf jarenlang actief was in de Formule 1 bij teams als Zakspeed en Rial Racing, begrijpt weinig van die kritiek. Volgens hem weet iedereen inmiddels precies hoe Verstappen racet. “Neem me niet kwalijk, maar dat is gewoon Max Verstappen”, vertelt Danner. “Dat is hoe hij racet. Iedereen die tegen hem heeft geracet kan dat bevestigen, of ze nu eerste of laatste werden.”
Volgens de Duitser had de inhaalrace misschien iets netter gekund, maar was het vooral spectaculair om naar te kijken. “Deze compromisloosheid onderscheidt een wereldkampioen van de rest. Sebastian Vettel reed ook niet anders”, aldus Danner. Een straf voor de acties van Verstappen vond hij dan ook totaal niet nodig. “Heel eerlijk? Er zaten een paar harde momenten bij, maar was het cool? Ja! Het is telkens weer hetzelfde probleem: het is lastig om de juiste balans te vinden. Waar grijp ik in en hoever laat ik coureurs gaan?”
Uiteindelijk kreeg Verstappen wel een tijdstraf van vijf seconden, maar dat had niets te maken met zijn gevechten op de baan. De Nederlander kreeg die straf omdat hij bij het verlaten van de pitstraat onder de safety car over de doorgetrokken witte lijn ging. De beslissing liet opvallend lang op zich wachten, omdat de stewards niet direct over de juiste videobeelden beschikten.
Juist daar heeft Danner wel zijn twijfels bij. Hij begrijpt niet waarom de wedstrijdleiding pas na de race kon ingrijpen bij een incident dat veel eerder plaatsvond. “Dat de stewards het beeldmateriaal niet direct tot hun beschikking hadden, is iets waar ze kritisch naar moeten kijken. Dat kan eigenlijk niet.”
Toch toont hij ook begrip voor de FIA-stewards. “Als de stewards de tijd nemen om meerdere camerastandpunten te bekijken, moeten ze dat in het belang van de eerlijkheid ook doen, ook al pakte de timing ontzettend ongelukkig uit.”
