'F1 wil gezamenlijke launch in 2027 en heeft twee steden op het oog'
De Formule 1 overweegt om het seizoen van 2027 op dezelfde manier te openen als in 2025, namelijk met een gezamenlijke teampresentatie, zo meldt Sport Business Journal. Destijds organiseerde de koningsklasse het evenement in de O2 Arena in Londen om het 75-jarig bestaan van de sport te vieren. Na het commerciële succes daarvan lijkt de FOM meer interesse te hebben gekregen in een vervolg.
Hoewel het evenement in Londen niet bij iedereen in de smaak viel, was het wel een commercieel succes. Alle tien de teams waren aanwezig en 16.000 fans bezochten het evenement. Volgens de Formule 1 waren de tickets bovendien binnen twintig minuten uitverkocht. Daarnaast stelde de organisatie dat het de op één na best bekeken YouTube-stream op het kanaal was, met 7,5 miljoen views. Het was een unicum, aangezien teams normaal gesproken ieder jaar afzonderlijk hun teampresentaties houden in aanloop naar de testdagen.
'Parijs en Milaan in beeld'
Het medium meldt dat de Formule 1 daarom onderzoekt om volgend jaar opnieuw een dergelijk evenement te organiseren. Daarbij wordt gekeken naar Milaan als mogelijke locatie, terwijl ook Parijs in aanmerking zou komen.
In 2025 waren critici en fans vooral ontevreden over het feit dat veel teams alleen hun nieuwe kleurstelling (livery) toonden, in plaats van de daadwerkelijke auto. Voor 2027 wordt daarom gezocht naar een andere opzet. “Een van de betrokkenen zei dat, als een dergelijk evenement daadwerkelijk plaatsvindt, het een andere opzet of concept zou kunnen hebben dan de editie van 2025, die bedoeld was om nieuwe kleurstellingen en designs te presenteren”, schrijft SBJ.
