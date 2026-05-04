close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Miami, 2026

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden

Max Verstappen, Red Bull, Miami, 2026 — Foto: © IMAGO
2 reacties

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Miami een tijdstraf van vijf seconden opgelegd gekregen voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitstraat. De stewards besloten de coureur van Red Bull Racing echter pas uren na de finish te bestraffen. In een statement van de FIA wordt uitgelegd waarom Verstappen niet gedurende de race zelf werd bestraft.

De viervoudig wereldkampioen moest zich na de race samen met een vertegenwoordiger van de Oostenrijkse renstal melden bij de stewards om tekst en uitleg te geven over het incident, dat plaatsvond tijdens zijn vroege pitstop in de zevende ronde. Verstappen verklaarde tegenover de stewards dat hij de pitstraat verliet en de baan weer opkwam terwijl er safety car van kracht was en dus overal gele vlaggen hingen. De reglementen maken in een dergelijke situatie echter geen uitzondering voor het overschrijden van de bewuste witte lijn.

Nieuwe camerabeelden gaven de doorslag voor tijdstraf

Tijdens de race werd het voorval weliswaar genoteerd, maar een directe sanctie bleef in eerste instantie uit. De stewards verklaarden waarom zij de beslissing over de wedstrijd heen tilden. "Toen het incident plaatsvond, was er beperkt videobewijs om een duidelijke beslissing te nemen of er een overtreding had plaatsgevonden", zo valt er te lezen in het rapport van de internationale autosportbond. De wedstrijdleiding besloot daarom te wachten tot na de sessie, in de hoop dat er in de tussentijd beter beeldmateriaal vanuit andere hoeken beschikbaar zou komen. "Dat is gelukt", aldus de stewards. "De nieuwe hoeken lieten meer beelden zien van de lijn bij de pitstraatuitgang en het betreffende incident."

Related image
Related image

Na het bestuderen van de nieuwe beelden en de onboardvideo's van de Limburger kwamen de stewards tot een duidelijke conclusie. Zij stelden vast dat de buitenkant van de linkervoorband van de RB22 daadwerkelijk de buitenkant van de doorgetrokken witte lijn had overschreden. Dit is een directe overtreding van artikel 6.c uit hoofdstuk IV van bijlage L van de International Sporting Code. Gezien de aard van de overtreding besloten de stewards om de standaard sanctie van vijf seconden op te leggen. Verstappen had als vijfde het zwart-witgeblokt gezien en behield zijn P5-resultaat, aangezien Charles Leclerc achter hem een nog grotere straf had gekregen.

Wat stewards willen voorkomen, is dat ze tijdens de race een straf uitdelen aan een coureur met te weinig bewijs, om de straf vervolgens na afloop in te moeten trekken, als blijkt dat er geen overtreding is geweest.

Vind je het terecht dat de stewards pas na de race een straf uitdelen als er niet genoeg bewijs is?

273 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing FIA Grand Prix van Miami Miami International Autodrome stewards

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami

FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami

  • Gisteren 23:25
  • 6
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

  • Gisteren 23:52
  • 7
Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"

Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"

  • Vandaag 15:34
  • 8
Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"

Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"

  • Vandaag 12:09
  • 6
Stewards leggen 'sneue beslissing' rondom Verstappen uit, Hamilton steekt middelvinger op | GPFans Recap Recap

Stewards leggen 'sneue beslissing' rondom Verstappen uit, Hamilton steekt middelvinger op | GPFans Recap

  • 52 minuten geleden
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

  • Gisteren 23:39
  • 4

Miami Grand Prix 2026

19:22
FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden
17:39
Verstappen reageert met knipoog op 360-spin: "Ik kan altijd nog gaan rallyrijden!"
16:53
McLaren-coureurs en Antonelli nog steeds kritisch op 2026-reglementen: 'Behoorlijk bizar, batterij moet weg'
15:34
Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"

Net binnen

21:42
Recap
Stewards leggen 'sneue beslissing' rondom Verstappen uit, Hamilton steekt middelvinger op | GPFans Recap
20:54
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
20:15
Video
VIDEO | Wens van Max Verstappen komt uit in 2030 uit: V8 terug in F1
18:27
Podcast
Russell flink voor joker in Miami: 'Hij zit in broekzak Antonelli' | GPFans Raceteam
17:39
Verstappen reageert met knipoog op 360-spin: "Ik kan altijd nog gaan rallyrijden!"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden statement na miami

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden

3 uur geleden 2
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren wolff en mekies reageren

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

Vandaag 16:02 3
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards Stewards vellen oordeel

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

Gisteren 23:52 7
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami Flinke tijdstraf

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

Gisteren 23:39 4
Ontdek het op Google Play
x