FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden
Max Verstappen heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Miami een tijdstraf van vijf seconden opgelegd gekregen voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitstraat. De stewards besloten de coureur van Red Bull Racing echter pas uren na de finish te bestraffen. In een statement van de FIA wordt uitgelegd waarom Verstappen niet gedurende de race zelf werd bestraft.
De viervoudig wereldkampioen moest zich na de race samen met een vertegenwoordiger van de Oostenrijkse renstal melden bij de stewards om tekst en uitleg te geven over het incident, dat plaatsvond tijdens zijn vroege pitstop in de zevende ronde. Verstappen verklaarde tegenover de stewards dat hij de pitstraat verliet en de baan weer opkwam terwijl er safety car van kracht was en dus overal gele vlaggen hingen. De reglementen maken in een dergelijke situatie echter geen uitzondering voor het overschrijden van de bewuste witte lijn.
Nieuwe camerabeelden gaven de doorslag voor tijdstraf
Tijdens de race werd het voorval weliswaar genoteerd, maar een directe sanctie bleef in eerste instantie uit. De stewards verklaarden waarom zij de beslissing over de wedstrijd heen tilden. "Toen het incident plaatsvond, was er beperkt videobewijs om een duidelijke beslissing te nemen of er een overtreding had plaatsgevonden", zo valt er te lezen in het rapport van de internationale autosportbond. De wedstrijdleiding besloot daarom te wachten tot na de sessie, in de hoop dat er in de tussentijd beter beeldmateriaal vanuit andere hoeken beschikbaar zou komen. "Dat is gelukt", aldus de stewards. "De nieuwe hoeken lieten meer beelden zien van de lijn bij de pitstraatuitgang en het betreffende incident."
Na het bestuderen van de nieuwe beelden en de onboardvideo's van de Limburger kwamen de stewards tot een duidelijke conclusie. Zij stelden vast dat de buitenkant van de linkervoorband van de RB22 daadwerkelijk de buitenkant van de doorgetrokken witte lijn had overschreden. Dit is een directe overtreding van artikel 6.c uit hoofdstuk IV van bijlage L van de International Sporting Code. Gezien de aard van de overtreding besloten de stewards om de standaard sanctie van vijf seconden op te leggen. Verstappen had als vijfde het zwart-witgeblokt gezien en behield zijn P5-resultaat, aangezien Charles Leclerc achter hem een nog grotere straf had gekregen.
Wat stewards willen voorkomen, is dat ze tijdens de race een straf uitdelen aan een coureur met te weinig bewijs, om de straf vervolgens na afloop in te moeten trekken, als blijkt dat er geen overtreding is geweest.
