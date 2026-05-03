Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami
George Russell en Charles Leclerc werden na afloop van de F1 Grand Prix van Miami op het matje geroepen. De Ferrari-coureur reed met schade richting de finish en er was ook nog eens contact tussen hem en de Brit. De stewards hebben besloten een flinke tijdstraf uit te delen.
Leclerc deed lang mee in het gevecht om de overwinning in Florida, totdat Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris aan de horizon verdwenen. Vervolgens kwam hij onder druk te staan van Oscar Piastri. De Monegask was al ingehaald en teruggezakt naar de vierde stek, toen hij plotseling een foutje maakte. Hij spinde en raakte met de linkerkant van de Ferrari de betonnen muur. Leclerc moest de laatste ronde met schade doen, waardoor Russell en Max Verstappen in rap tempo dichterbij konden komen.
Twee onderzoeken na crash Leclerc
In de laatste bocht van de laatste ronde was er een touché tussen Russell en Leclerc. De stewards hebben hier besloten voor de verlossende woorden no further action, net als bij het contact tussen Russell en Verstappen.
Leclerc werd echter ook onderzocht voor het rondrijden onder "onveilige omstandigheden", omdat hij probeerde naar de finish te komen met forse schade. Hier is de Ferrari-coureur wél voor bestraft en flink ook. Vanwege de schade kon hij nauwelijks sturen, wat ertoe leidde dat hij allerlei bochten afsneed om de finish te bereiken. Net als Lewis Hamilton in Singapore vorig jaar, krijgt Leclerc hier een straf voor.
De stewards hebben hem een drive-through penalty opgelegd, die wordt omgezet naar een tijdstraf van 20 seconden. Leclerc zal daardoor terugvallen van P6 naar P8 achter teamgenoot Hamilton en Alpine-coureur Franco Colapinto.
