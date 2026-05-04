Russell haalt hard uit naar Verstappen in Miami, Max wijst naar fout van Red Bull | GPFans Recap

De F1 Grand Prix van Miami zit erop en we hebben genoeg te bespreken na zo'n spektakel! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Andrea Kimi Antonelli heeft de vierde Grand Prix van het seizoen 2026 op zijn naam geschreven door Lando Norris te verslaan. Charles Leclerc leek lange tijd op weg naar het podium, maar hij verloor een plekje aan Oscar Piastri om vervolgens ook nog eens te crashen. Vanwege zijn rijgedrag met een beschadigde Ferrari heeft hij ook nog eens een forse penalty gekregen. George Russell kwam als vierde aan de finish voor Max Verstappen, die zich moest herstellen na een 360-spin in de openingsronde. Tussen de chaos in Florida door heeft FIA-president Mohammed Ben Sulayem bevestigd dat er een plan ligt voor de comeback van de V8-motor in de koningsklasse.

Ben Sulayem wil V8-motoren laten terugkeren: "Het is een kwestie van tijd"

De Formule 1 keert aan het begin van het volgende decennium officieel terug naar de V8-motor. Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA, heeft tijdens het raceweekend in Miami bevestigd dat de sport afscheid zal nemen van de uiterst complexe hybride-systemen. Het jaar 2030 is daarbij aangewezen als het beoogde startpunt voor de nieuwe reglementen. "Het komt eraan", zegt hij tegenover RacingNews365. "Uiteindelijk is het een kwestie van tijd." Lees hier het hele artikel over de FIA-president die ingaat op nieuwe motorreglementen.

Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee"

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Miami op zijn naam geschreven en daarmee drie van de vier races dit jaar gewonnen. De negentienjarige Mercedes-coureur vergroot zo zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. "De start was niet zo slecht als gisteren. Ik had niet verwacht dat Charles zo vroeg zou remmen, waardoor ik blokkeerde. Ik had vervolgens wat geluk met wat er allemaal gebeurde", doelt hij op de spin van Verstappen. "Ik maakte een foutje met mijn energiemanagement en verloor een plek aan Lando [Norris], maar vanaf dat punt ging alles goed." Lees hier het hele artikel over Andrea Kimi Antonelli die reageert na zijn zege in Miami.

Verstappen wijst naar fout Red Bull tijdens GP Miami: "Daarom helaas geen podiumplaats"

Max Verstappen is na een veelbewogen race als vijfde over de streep gekomen in de Grand Prix van Miami. Alhoewel een podiumplaats een stap te ver was, liet de Red Bull van de Nederlander voor het eerst dit seizoen een hoopgevende performance zien. "Van die harde band is niets over", vertelt Verstappen na afloop. "Vijftig ronden was misschien iets te veel van het goede. We moeten een aantal dingen nog analyseren. Na die safety car was het eigenlijk perfect geweest om nog op die mediumband te rijden, aangezien je dan allemaal weer bij elkaar zit. Ik had ook geen hele erge flat spots. Ik had gewoon doorgekund", doelt hij op de call van Red Bull om vroeg te pitten. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die reageert op zijn enerverende Grand Prix van Miami.

Russell schudt hoofd bij touché met Verstappen: 'Je weet hoe Max is'

Volgens George Russell is de botsing aan het einde van de race tussen hem en Max Verstappen toch echt te wijten aan de viervoudig kampioen. De Engelsman legt uit dat hij momenteel niet in de beste fase zit en hoopt in Canada weer sportieve revanche te nemen. "Het werd een beetje pittig, om eerlijk te zijn. Je weet hoe Max is, hij doet dan ineens een divebomb. Ik heb er eigenlijk niet meer over te zeggen", zo blikte hij terug bij Viaplay. Lees hier het hele artikel over George Russell na zijn gevecht met Max Verstappen in Miami.

Mekies genoot van Verstappen in Miami: "Hij geeft nooit op"

Red Bull-teambaas Laurent Mekies kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van Miami. De Fransman stelt dat de snelheid duidelijk aanwezig was in de wagens van Max Verstappen en Isack Hadjar, maar dat er na de wedstrijd in de Amerikaanse badplaats nog genoeg werk te verrichten is. "Het is pittig, want ik denk dat de snelheid er vandaag wel in zat. Het zal waarschijnlijk wat tijd kosten om dit allemaal te analyseren. We reden namelijk een andere strategie dan de rest, met een vroege pitstop", begon hij tegenover Viaplay. Lees hier het hele artikel over Laurent Mekies die reageert op het P5-resultaat van Max Verstappen in Florida.

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

George Russell en Charles Leclerc werden na afloop van de F1 Grand Prix van Miami op het matje geroepen. De Ferrari-coureur reed met schade richting de finish en er was ook nog eens contact tussen hem en de Brit. De stewards hebben besloten een flinke tijdstraf uit te delen. Leclerc reed namelijk rond onder "onveilige omstandigheden", omdat hij probeerde naar de finish te komen met forse schade. Vanwege de schade kon hij nauwelijks sturen, wat ertoe leidde dat hij allerlei bochten afsneed om de finish te bereiken. Net als Lewis Hamilton in Singapore vorig jaar, krijgt Leclerc hier een straf voor. Door een extra 20 seconden valt hij terug van P6 naar P8. Lees hier het hele artikel over de penalty voor Charles Leclerc.

