De Formule 1 keert aan het begin van het volgende decennium officieel terug naar de V8-motor. Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA, heeft tijdens het raceweekend in Miami bevestigd dat de sport afscheid zal nemen van de uiterst complexe hybride-systemen. Het jaar 2030 is daarbij aangewezen als het beoogde startpunt voor de nieuwe reglementen.

Momenteel rijden de teams met de 1,6-liter V6-turbohybrides, waarbij er een gelijke verdeling is tussen de verbrandingsmotor en de elektrische energie. Hoewel de complexe MGU-H inmiddels is afgeschaft om de kosten te drukken en nieuwkomers zoals Audi aan te trekken, zorgt de zware batterij voor de 350 kW sterke MGU-K nog altijd voor een fors gewicht. Omdat de sport inmiddels op honderd procent duurzame brandstoffen rijdt, is extreme elektrificatie volgens Ben Sulayem in de toekomst niet meer nodig en is de weg vrij voor een simpelere krachtbron.

Ben Sulayem wil V8-motoren in 2030 introduceren

De president van de autosportbond stelt dat de overstap onvermijdelijk is. "Het komt eraan", zegt hij tegenover RacingNews365. "Uiteindelijk is het een kwestie van tijd", aldus de topman. De huidige motorreglementen liggen in principe tot en met 2030 vast, maar de FIA krijgt in 2031 de volledige macht om zonder instemming van de motorfabrikanten wijzigingen door te voeren. Ben Sulayem hoopt de V8 echter een jaar eerder al op de grid te krijgen. "We willen het een jaar eerder brengen, waar iedereen nu om vraagt. Als je het ze probeert te vertellen zeggen ze nee, maar wat komt, zal komen, en de macht zal terugkomen bij de FIA", zo klinkt het. Gevraagd naar een doelwit voor de introductie is hij stellig: "Ik mik op 2030."

Minder complex

De terugkeer naar de V8-motor, die tussen 2006 en 2013 voor het laatst in de Formule 1 werd gebruikt, moet de auto's weer lichter maken en het geliefde motorgeluid terugbrengen. "Laten we het niet hebben over de technische kant ervan. Laten we het hebben over de missie ervan", stelt de FIA-president. "De missie zal minder complicaties zijn, niet zoals nu". Een terugkeer naar de iconische V10-motoren is volgens de beleidsbepaler uitgesloten, omdat fabrikanten deze configuratie niet meer in straatauto's gebruiken. De V8 is daarentegen nog wél relevant voor de huidige auto-industrie. "De V8, die zie je bij Ferrari, Mercedes, Audi, Cadillac. Je ziet het bij de meeste fabrikanten, en dat geeft je een lichtgewicht auto", legt Ben Sulayem uit. De focus komt dan weer nadrukkelijk op de verbrandingsmotor te liggen. "Je zult er heel binnenkort over horen, en het zal met een heel, heel kleine elektrificatie zijn, maar het belangrijkste zal de motor zijn. Er zal heel minimale elektrische kracht zijn", belooft hij. Mocht er weerstand komen vanuit de fabrikanten, dan maakt de president zich geen zorgen: "De V8 komt eraan".

