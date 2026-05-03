close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Mohammed Ben Sulayem

Ben Sulayem wil V8-motoren laten terugkeren: "Het is een kwestie van tijd"

Mohammed Ben Sulayem — Foto: © IMAGO
2 reacties

Ben Sulayem wil V8-motoren laten terugkeren: "Het is een kwestie van tijd"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Formule 1 keert aan het begin van het volgende decennium officieel terug naar de V8-motor. Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA, heeft tijdens het raceweekend in Miami bevestigd dat de sport afscheid zal nemen van de uiterst complexe hybride-systemen. Het jaar 2030 is daarbij aangewezen als het beoogde startpunt voor de nieuwe reglementen.

Momenteel rijden de teams met de 1,6-liter V6-turbohybrides, waarbij er een gelijke verdeling is tussen de verbrandingsmotor en de elektrische energie. Hoewel de complexe MGU-H inmiddels is afgeschaft om de kosten te drukken en nieuwkomers zoals Audi aan te trekken, zorgt de zware batterij voor de 350 kW sterke MGU-K nog altijd voor een fors gewicht. Omdat de sport inmiddels op honderd procent duurzame brandstoffen rijdt, is extreme elektrificatie volgens Ben Sulayem in de toekomst niet meer nodig en is de weg vrij voor een simpelere krachtbron.

Ben Sulayem wil V8-motoren in 2030 introduceren

De president van de autosportbond stelt dat de overstap onvermijdelijk is. "Het komt eraan", zegt hij tegenover RacingNews365. "Uiteindelijk is het een kwestie van tijd", aldus de topman. De huidige motorreglementen liggen in principe tot en met 2030 vast, maar de FIA krijgt in 2031 de volledige macht om zonder instemming van de motorfabrikanten wijzigingen door te voeren. Ben Sulayem hoopt de V8 echter een jaar eerder al op de grid te krijgen. "We willen het een jaar eerder brengen, waar iedereen nu om vraagt. Als je het ze probeert te vertellen zeggen ze nee, maar wat komt, zal komen, en de macht zal terugkomen bij de FIA", zo klinkt het. Gevraagd naar een doelwit voor de introductie is hij stellig: "Ik mik op 2030."

Minder complex

De terugkeer naar de V8-motor, die tussen 2006 en 2013 voor het laatst in de Formule 1 werd gebruikt, moet de auto's weer lichter maken en het geliefde motorgeluid terugbrengen. "Laten we het niet hebben over de technische kant ervan. Laten we het hebben over de missie ervan", stelt de FIA-president. "De missie zal minder complicaties zijn, niet zoals nu". Een terugkeer naar de iconische V10-motoren is volgens de beleidsbepaler uitgesloten, omdat fabrikanten deze configuratie niet meer in straatauto's gebruiken. De V8 is daarentegen nog wél relevant voor de huidige auto-industrie. "De V8, die zie je bij Ferrari, Mercedes, Audi, Cadillac. Je ziet het bij de meeste fabrikanten, en dat geeft je een lichtgewicht auto", legt Ben Sulayem uit. De focus komt dan weer nadrukkelijk op de verbrandingsmotor te liggen. "Je zult er heel binnenkort over horen, en het zal met een heel, heel kleine elektrificatie zijn, maar het belangrijkste zal de motor zijn. Er zal heel minimale elektrische kracht zijn", belooft hij. Mocht er weerstand komen vanuit de fabrikanten, dan maakt de president zich geen zorgen: "De V8 komt eraan".

Gerelateerd

FIA Mohammed ben Sulayem Grand Prix van Miami V8-motoren

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

  • Vandaag 07:10
  • 13
Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"

Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"

  • 3 uur geleden
  • 9
Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

  • Gisteren 16:44
  • 7
Gouden reactie Verstappen op claim van Sky Sports-journalist: "Compleet gestoord"

Gouden reactie Verstappen op claim van Sky Sports-journalist: "Compleet gestoord"

  • 3 uur geleden
  • 3
Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?

  • Vandaag 09:00
  • 3
Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema

Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema

  • Vandaag 06:51
  • 1

Net binnen

13:32
Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding
13:09
Verstappen zag P2 totaal niet aankomen: "Ik dacht dat ik dit niet zou zien dit seizoen"
12:06
Video
VIDEO: F1 past starttijd GP van Miami aan, diskwalificatie dreigt voor Hadjar | GPFans Raceday
11:25
Verstappen ziet nog een probleem in de Red Bull: "Ik verwacht er niet veel van"
10:47
Viaplay zorgt voor zaterdag vol problemen: "Wat een gigantische baggerkwaliteit"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer? Starttijd

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?

Vandaag 09:00 3
Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami Isack Hadjar

Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

Vandaag 07:10 13
Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema Starttijd op zondag

Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema

Vandaag 06:51 1
Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons" Kimi Antonelli

Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"

Gisteren 23:17
Ontdek het op Google Play
x