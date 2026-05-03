Max Verstappen toont zich zeer verheugd over de plotselinge ommekeer in zijn prestaties tijdens het raceweekend in Miami. Na een moeizame seizoensstart wist de viervoudig wereldkampioen zich als tweede te kwalificeren voor de Grand Prix. Daarmee mag de Red Bull Racing-coureur de race op zondag vanaf de eerste startrij aanvangen, direct naast polesitter Kimi Antonelli in de Mercedes.

De goede uitgangspositie volgt na een reeks teleurstellende resultaten in Australië, China en Japan. Red Bull Racing introduceerde voor het weekend in de Verenigde Staten maar liefst zeven upgrades om het gat naar concurrenten als Mercedes, McLaren en Ferrari te dichten. Bovendien is een hardnekkig probleem met het stuurhuis van de RB22 opgelost, waardoor Verstappen weer naar behoren kan sturen en de wagen nauwkeuriger kan plaatsen. Dat resulteerde in een kwalificatie waarin hij slechts 0,166 seconde toegaf op de winnende poleronde van Antonelli.

Verwachtingen overtroffen

Nadat hij was aangeschoven voor de internationale pers, trok Verstappen direct de vergelijking met zijn eerdere moeizame optredens van dit jaar. Tijdens het raceweekend in Japan kwam hij in de kwalificatie immers niet verder dan de elfde tijd en werd hij verrassend uitgeschakeld in het tweede deel van de sessie. "De vorige kwalificatie in Japan stond ik niet eens in de top-10, dus dat zegt wel genoeg", zo maakt hij bij De Telegraaf duidelijk over de enorme progressie die het team heeft geboekt. De coureur uit Hasselt had deze ommekeer op voorhand niet voor mogelijk gehouden. "Op voorhand had ik niet verwacht dat dit mogelijk was. Ons doel dit weekend was om dichter bij de top-3-teams te komen. Lukt dat, dan sta je normaal gezien zevende. Dan overtreft dit de verwachtingen", aldus Verstappen.

Toekomst

De eerdere problemen met de huidige technische reglementen en de onbestuurbare balans van de auto zorgden de afgelopen maanden voor de nodige frustratie binnen de Red Bull-garage. Toch brachten de recente aanpassingen aan de vloer en de ophanging het vertrouwen deels terug bij de Limburger. "Ik wil niet zeggen dat ik nu heb getwijfeld, maar ik had wel iets van: 'ik ben benieuwd hoe het uitpakt'. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar dit is wel een stap in de goede richting", stelde de coureur over de geboekte vooruitgang. Naast de technische verbeteringen aan de RB22, kon Verstappen het niet laten om ook een persoonlijke noot toe te voegen aan zijn succesvolle kwalificatie in Florida. Op de suggestie dat zijn zusje Victoria, die aanwezig is in Miami, na dit resultaat wellicht vaker langs moet komen bij de Grands Prix, reageerde hij met een brede glimlach. "Ja, dat zal ze nu ook tegen mij zeggen. Dat ze vaker langs moet komen", sloot Verstappen het persmoment met een kwinkslag af.

