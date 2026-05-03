Mekies: 'Vertrek van Lambiase heeft geen invloed op toekomst Verstappen'

Verstappen ziet ineens betere toekomst: "Dit overtreft de verwachtingen"

Mekies: 'Vertrek van Lambiase heeft geen invloed op toekomst Verstappen' — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen toont zich zeer verheugd over de plotselinge ommekeer in zijn prestaties tijdens het raceweekend in Miami. Na een moeizame seizoensstart wist de viervoudig wereldkampioen zich als tweede te kwalificeren voor de Grand Prix. Daarmee mag de Red Bull Racing-coureur de race op zondag vanaf de eerste startrij aanvangen, direct naast polesitter Kimi Antonelli in de Mercedes.

De goede uitgangspositie volgt na een reeks teleurstellende resultaten in Australië, China en Japan. Red Bull Racing introduceerde voor het weekend in de Verenigde Staten maar liefst zeven upgrades om het gat naar concurrenten als Mercedes, McLaren en Ferrari te dichten. Bovendien is een hardnekkig probleem met het stuurhuis van de RB22 opgelost, waardoor Verstappen weer naar behoren kan sturen en de wagen nauwkeuriger kan plaatsen. Dat resulteerde in een kwalificatie waarin hij slechts 0,166 seconde toegaf op de winnende poleronde van Antonelli.

Verwachtingen overtroffen

Nadat hij was aangeschoven voor de internationale pers, trok Verstappen direct de vergelijking met zijn eerdere moeizame optredens van dit jaar. Tijdens het raceweekend in Japan kwam hij in de kwalificatie immers niet verder dan de elfde tijd en werd hij verrassend uitgeschakeld in het tweede deel van de sessie. "De vorige kwalificatie in Japan stond ik niet eens in de top-10, dus dat zegt wel genoeg", zo maakt hij bij De Telegraaf duidelijk over de enorme progressie die het team heeft geboekt. De coureur uit Hasselt had deze ommekeer op voorhand niet voor mogelijk gehouden. "Op voorhand had ik niet verwacht dat dit mogelijk was. Ons doel dit weekend was om dichter bij de top-3-teams te komen. Lukt dat, dan sta je normaal gezien zevende. Dan overtreft dit de verwachtingen", aldus Verstappen.

Toekomst

De eerdere problemen met de huidige technische reglementen en de onbestuurbare balans van de auto zorgden de afgelopen maanden voor de nodige frustratie binnen de Red Bull-garage. Toch brachten de recente aanpassingen aan de vloer en de ophanging het vertrouwen deels terug bij de Limburger. "Ik wil niet zeggen dat ik nu heb getwijfeld, maar ik had wel iets van: 'ik ben benieuwd hoe het uitpakt'. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar dit is wel een stap in de goede richting", stelde de coureur over de geboekte vooruitgang. Naast de technische verbeteringen aan de RB22, kon Verstappen het niet laten om ook een persoonlijke noot toe te voegen aan zijn succesvolle kwalificatie in Florida. Op de suggestie dat zijn zusje Victoria, die aanwezig is in Miami, na dit resultaat wellicht vaker langs moet komen bij de Grands Prix, reageerde hij met een brede glimlach. "Ja, dat zal ze nu ook tegen mij zeggen. Dat ze vaker langs moet komen", sloot Verstappen het persmoment met een kwinkslag af.

FIA deelt diskwalificatie uit aan Red Bull-coureur na kwalificatie GP Miami

Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News

Hadjar begrijpt niets van gat naar Verstappen in Miami: "Een seconde?"

Verstappen ziet "het licht aan het einde van de tunnel" maar heeft toch kritiekpuntje voor Red Bull

Verstappen onthult waar "onverwachte" verbetering vandaan komt: "Dit betaalt zich echt uit"

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?

FIA deelt diskwalificatie uit aan Red Bull-coureur na kwalificatie GP Miami

Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema

Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"

