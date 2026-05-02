Verstappen ziet "het licht aan het einde van de tunnel" maar heeft toch kritiekpuntje voor Red Bull
Max Verstappen spreekt van "het licht aan het einde van de tunnel" na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami. Hij ziet dat het harde werk van Red Bull Racing tijdens de lentestop wordt beloond. De viervoudig wereldkampioen heeft echter nog een kritiekpuntje.
Verstappen wist tijdens de kwalificatie op het Miami International Autodrome de tweede tijd te klokken. Hij kwam 0,166 seconden tekort op Andrea Kimi Antonelli, maar versloeg op indrukwekkende wijze de Ferrari's, de McLarens en de andere Mercedes van George Russell. Tijdens de eerste drie raceweekenden voelde hij zich een complete passagier in de Red Bull RB22, maar dankzij upgrades en andere aanpassingen is de blauwe bolide de goede richting op gegaan.
Licht aan het einde van de tunnel
Martin Brundle, die de top drie-interviews deed na de kwalificatie, merkte op dat het waarschijnlijk gaat regenen op zondag en dat een plekje vooraan de grid nog crucialer kan zijn voor een goede start. "Laten we überhaupt maar eerst eens een goede start meemaken", reageerde Verstappen lachend. "Die hebben we dit jaar nog niet gehad. Dat is wel iets waar we naar moeten kijken. En het is afwachten wat het weer gaat doen." Hij heeft keer op keer problemen gehad met de batterij bij de start, want hem telkens weer een boel posities kostte. Daar moet Red Bull dus nog verbetering zoeken.
De Limburger is voor nu in ieder geval erg blij met waar hij en het team staan. "Het voelt alsof we het licht aan het einde van de tunnel zien. Vanaf hier kunnen we echt gaan pushen om het gat verder te dichten." Veel zorgen over zijn racepace heeft hij dan ook niet. "In de Sprint ging het prima, vooral toen ik eenmaal in schone lucht reed. Maar morgen wordt een compleet andere dag."
