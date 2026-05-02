close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli, generic, Miami, 2026, Mercedes

Verstappen verrast en staat naast polesitter Antonelli op de eerste startrij in Miami

Kimi Antonelli, generic, Miami, 2026, Mercedes — Foto: © IMAGO
2 reacties

Verstappen verrast en staat naast polesitter Antonelli op de eerste startrij in Miami

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Kimi Antonelli heeft poleposition in Miami veroverd met een 1:27.798 na een spannende kwalificatie. Max Verstappen wist in de slotfase nog dichtbij te komen, maar moest genoegen nemen met P2, voor Charles Leclerc, die als derde eindigde.

Klokslag 22:00 uur Nederlandse tijd ging in Miami het licht op groen voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. Dat gebeurde in vrij warme omstandigheden: de buitentemperatuur lag rond de 34 graden Celsius en de baan was opgewarmd tot ongeveer 52 graden Celsius.

Q1: Bortoleto ziet achterremmen in brand vliegen

Met de start van Q1 werd het direct druk op de baan. Hülkenberg, die voorafgaand aan de start van de sprintrace zijn motor zag ploffen, werd door Audi ook de baan op gestuurd. De Duitser reed als enige op een gebruikt setje mediumbanden, terwijl de rest van het veld op de rode banden naar buiten ging. Ook Albon was te zien, die even buiten de baan ging, maar daar verder geen gevolgen van ondervond.

Het was Verstappen die als eerste van de topteams de snelste tijd neerzette met een 1:29.099. Norris kwam daar met nog twaalf minuten te gaan niet aan en was 0,084 seconde langzamer, goed voor P2. Antonelli liet even later ook snelle tijden zien, maar kon de tijd van de Nederlander niet pareren. Hetzelfde gold voor Russell, die bijna een seconde moest toegeven.

In de slotfase koos Verstappen ervoor om zijn tweede run uit te zitten. Antonelli was met nog twee minuten te gaan wél op de baan te vinden en pakte de snelste tijd over met een 1:28.653. Daarmee was hij bijna vijf tienden sneller dan de Nederlander. Onderaan het veld was het vooral spannend. Daar viel Bortoleto op, die erg langzaam reed richting bocht zeventien en daarvoor een zwart-witte vlag kreeg van de FIA. Toen de vlag viel, werd duidelijk dat beide Aston Martins, beide Cadillacs, Bortoleto en Lindblad achterbleven in Q1. Bortoleto moest uiteindelijk zijn Audi langs de baan parkeren, nadat zijn achterremmen in brand waren gevlogen.

Q2: Verstappen topt tijdenslijst

Iets later dan gepland ging Q2 van start, omdat de wagen van Bortoleto nog moest worden verplaatst. Toen het licht op groen ging voor de tweede kwalificatiesessie, waren het direct Hadjar en Verstappen die op de baan verschenen. Verstappen zette op een nieuw setje softbanden een 1:28.931 neer, wat op dat moment goed was voor de snelste tijd. Hadjar sloot aan op P2 en was slechts één honderdste langzamer, maar de Nederlander was niet tevreden over de softbanden. Dat bleek enkele minuten later terecht te zijn. Antonelli nam de snelste tijd over met een 1:28.352, gevolgd door Hamilton op P2. Daarachter stonden Russell, Leclerc en Piastri. Verstappen was teruggezakt naar P6. Norris kreeg een tracklimit aan zijn broek en moest daardoor opnieuw voor een snelle ronde gaan. Terwijl de rest van het veld naar binnen was gegaan en hij dus een vrije baan had, reed de regerend kampioen de negende tijd.

Met nog twee minuten te gaan gingen de tweede runs van start. In de gevarenzone bevonden zich op dat moment Lawson, Ocon, Hülkenberg, Bearman, Albon en Sainz. Antonelli wist zijn tijd nog aan te scherpen, maar Verstappen deed dat ook en sprong terug naar P1 met een 1:28.116, een tijd waar de rest niet aan kon tippen. Toen de vlag uiteindelijk viel, waren het Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon en Albon die achterbleven in Q2.

Top tien-kwalificatie

De eerste runs gingen van start en het was Piastri die als eerste een snelle ronde neerzette. De Australiër kwam met een 1:28.687 over de streep. Norris pakte vervolgens de voorlopige poleposition af met een tijd die bijna vijf tienden sneller was. Verstappen kwam daarna over de streep met een 1:28.181. Leclerc was vervolgens 38 duizendsten sneller dan de viervoudig kampioen, waarna Antonelli daar weer een flinke hap vanaf haalde met een 1:27.798. Russell bleef steken op P5.

Met nog drie minuten op de klok liep de spanning verder op, want de tweede en laatste runs stonden op het programma. Russell wist zijn tijd niet te verbeteren en Antonelli miste wonderbaarlijk genoeg de vlag, waardoor hij geen aanval meer kon doen op poleposition. Norris vond ook geen tijdsverbetering, en dat gold eveneens voor Leclerc en Hamilton. Verstappen moest nog over de streep komen en noteerde wél groene sectoren. De Nederlander kwam met een 1:27.964 over de finish, wat goed genoeg was voor P2. Antonelli komt met de schrik vrij en start zondag vanaf poleposition.

Remy Ramjiawan
Geschreven door
Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans
Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws.
Bekijk volledige biografie

Gerelateerd

Miami Grand Prix van Miami Miami International Autodrome F1 Grand Prix van Miami Miami Grand Prix Miami International Circuit

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

  • Gisteren 18:37
  • 5
FIA last vergadering over noodweer in, Verstappen kwalificeert op eerste startrij | GPFans Recap Recap

FIA last vergadering over noodweer in, Verstappen kwalificeert op eerste startrij | GPFans Recap

  • 43 minuten geleden
Mekies realistisch na P2 Verstappen: 'We zitten in de goed richting, maar nog niet alles opgelost'

Mekies realistisch na P2 Verstappen: 'We zitten in de goed richting, maar nog niet alles opgelost'

  • 1 uur geleden
Verstappen ziet RB22 stuiteren in Miami: "Dat kost gewoon rondetijd"

Verstappen ziet RB22 stuiteren in Miami: "Dat kost gewoon rondetijd"

  • Gisteren 19:05
Drie teams passen auto’s aan met oog op sprintrace in Miami

Drie teams passen auto’s aan met oog op sprintrace in Miami

  • Gisteren 17:44
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

  • 29 april 2026 19:31
  • 12

Miami Grand Prix 2026

2-5
Verstappen ziet "het licht aan het einde van de tunnel" maar heeft toch kritiekpuntje voor Red Bull
2-5
Verstappen onthult waar "onverwachte" verbetering vandaan komt: "Dit betaalt zich echt uit"
2-5
Verstappen verrast en staat naast polesitter Antonelli op de eerste startrij in Miami
2-5
FIA bevestigt diskwalificatie Bortoleto en brengt herziene uitslag van Sprint Miami uit

Net binnen

2-5
Recap
FIA last vergadering over noodweer in, Verstappen kwalificeert op eerste startrij | GPFans Recap
2-5
Verstappen ziet "het licht aan het einde van de tunnel" maar heeft toch kritiekpuntje voor Red Bull
2-5
Mekies realistisch na P2 Verstappen: 'We zitten in de goed richting, maar nog niet alles opgelost'
2-5
Verstappen onthult waar "onverwachte" verbetering vandaan komt: "Dit betaalt zich echt uit"
2-5
Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons" Kimi Antonelli

Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"

1 uur geleden
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Miami: Antonelli sneller dan Leclerc en Verstappen halverwege in Q3 Live

LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Miami: Antonelli sneller dan Leclerc en Verstappen halverwege in Q3

2 uur geleden
Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull OLAV MOL

Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

3 uur geleden 4
FIA bevestigt diskwalificatie Bortoleto en brengt herziene uitslag van Sprint Miami uit Technische overtreding bij Audi

FIA bevestigt diskwalificatie Bortoleto en brengt herziene uitslag van Sprint Miami uit

3 uur geleden
Ontdek het op Google Play
x