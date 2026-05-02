Verstappen verrast en staat naast polesitter Antonelli op de eerste startrij in Miami

Kimi Antonelli heeft poleposition in Miami veroverd met een 1:27.798 na een spannende kwalificatie. Max Verstappen wist in de slotfase nog dichtbij te komen, maar moest genoegen nemen met P2, voor Charles Leclerc, die als derde eindigde.

Klokslag 22:00 uur Nederlandse tijd ging in Miami het licht op groen voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. Dat gebeurde in vrij warme omstandigheden: de buitentemperatuur lag rond de 34 graden Celsius en de baan was opgewarmd tot ongeveer 52 graden Celsius.

Q1: Bortoleto ziet achterremmen in brand vliegen

Met de start van Q1 werd het direct druk op de baan. Hülkenberg, die voorafgaand aan de start van de sprintrace zijn motor zag ploffen, werd door Audi ook de baan op gestuurd. De Duitser reed als enige op een gebruikt setje mediumbanden, terwijl de rest van het veld op de rode banden naar buiten ging. Ook Albon was te zien, die even buiten de baan ging, maar daar verder geen gevolgen van ondervond.

Het was Verstappen die als eerste van de topteams de snelste tijd neerzette met een 1:29.099. Norris kwam daar met nog twaalf minuten te gaan niet aan en was 0,084 seconde langzamer, goed voor P2. Antonelli liet even later ook snelle tijden zien, maar kon de tijd van de Nederlander niet pareren. Hetzelfde gold voor Russell, die bijna een seconde moest toegeven.

In de slotfase koos Verstappen ervoor om zijn tweede run uit te zitten. Antonelli was met nog twee minuten te gaan wél op de baan te vinden en pakte de snelste tijd over met een 1:28.653. Daarmee was hij bijna vijf tienden sneller dan de Nederlander. Onderaan het veld was het vooral spannend. Daar viel Bortoleto op, die erg langzaam reed richting bocht zeventien en daarvoor een zwart-witte vlag kreeg van de FIA. Toen de vlag viel, werd duidelijk dat beide Aston Martins, beide Cadillacs, Bortoleto en Lindblad achterbleven in Q1. Bortoleto moest uiteindelijk zijn Audi langs de baan parkeren, nadat zijn achterremmen in brand waren gevlogen.

Q2: Verstappen topt tijdenslijst

Iets later dan gepland ging Q2 van start, omdat de wagen van Bortoleto nog moest worden verplaatst. Toen het licht op groen ging voor de tweede kwalificatiesessie, waren het direct Hadjar en Verstappen die op de baan verschenen. Verstappen zette op een nieuw setje softbanden een 1:28.931 neer, wat op dat moment goed was voor de snelste tijd. Hadjar sloot aan op P2 en was slechts één honderdste langzamer, maar de Nederlander was niet tevreden over de softbanden. Dat bleek enkele minuten later terecht te zijn. Antonelli nam de snelste tijd over met een 1:28.352, gevolgd door Hamilton op P2. Daarachter stonden Russell, Leclerc en Piastri. Verstappen was teruggezakt naar P6. Norris kreeg een tracklimit aan zijn broek en moest daardoor opnieuw voor een snelle ronde gaan. Terwijl de rest van het veld naar binnen was gegaan en hij dus een vrije baan had, reed de regerend kampioen de negende tijd.

Met nog twee minuten te gaan gingen de tweede runs van start. In de gevarenzone bevonden zich op dat moment Lawson, Ocon, Hülkenberg, Bearman, Albon en Sainz. Antonelli wist zijn tijd nog aan te scherpen, maar Verstappen deed dat ook en sprong terug naar P1 met een 1:28.116, een tijd waar de rest niet aan kon tippen. Toen de vlag uiteindelijk viel, waren het Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon en Albon die achterbleven in Q2.

Top tien-kwalificatie

De eerste runs gingen van start en het was Piastri die als eerste een snelle ronde neerzette. De Australiër kwam met een 1:28.687 over de streep. Norris pakte vervolgens de voorlopige poleposition af met een tijd die bijna vijf tienden sneller was. Verstappen kwam daarna over de streep met een 1:28.181. Leclerc was vervolgens 38 duizendsten sneller dan de viervoudig kampioen, waarna Antonelli daar weer een flinke hap vanaf haalde met een 1:27.798. Russell bleef steken op P5.

1. Antonelli - 1:27.798

2. Leclerc - 1:28.143

3. Verstappen - 1:28.181

4. Norris - 1:28.183

Met nog drie minuten op de klok liep de spanning verder op, want de tweede en laatste runs stonden op het programma. Russell wist zijn tijd niet te verbeteren en Antonelli miste wonderbaarlijk genoeg de vlag, waardoor hij geen aanval meer kon doen op poleposition. Norris vond ook geen tijdsverbetering, en dat gold eveneens voor Leclerc en Hamilton. Verstappen moest nog over de streep komen en noteerde wél groene sectoren. De Nederlander kwam met een 1:27.964 over de finish, wat goed genoeg was voor P2. Antonelli komt met de schrik vrij en start zondag vanaf poleposition.

